影／國泰航空80周年慶祝活動 「生菜葉三明治塗裝」A350首度來台

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
國泰航空成立80周年，推出經典懷舊復古「生菜葉三明治塗裝」的空中巴士A350長程客機及波音747貨機，上月初才揭幕A350客機今天就首度載客來台。記者黃仲明／攝影
國泰航空成立80周年，推出經典懷舊復古「生菜葉三明治塗裝」的空中巴士A350長程客機及波音747貨機，上月初才揭幕A350客機今天就首度載客來台。記者黃仲明／攝影

國泰航空自1946成立以來，今年是80歲生日，國泰航空為了慶祝這充滿意義的一年，以「同心飛躍八十年」為主題推出一系列慶祝活動和推廣企劃。其中最特別就是塗裝了國泰航空經典「生菜葉三明治塗裝」的空中巴士A350長程客機及波音747貨機，上月初才揭幕A350客機今天就首度載客來台。

國泰航空行政總裁林紹波指出，過去80年來國泰航空與香港一同成長，展望未來，國泰航空已陸續投資超過一千億港元，用於機隊、機艙產品、機場貴賓室和數位創新，繼續提升顧客體驗，務求成為顧客們最喜愛的服務品牌。

國泰航空表示，80周年首架特別塗裝客機於今天首度飛抵桃園國際機場，象徵「同心飛躍八十年」周年慶祝活動正式在台啟動。此次亮相的空中巴士A350長程客機，以經典綠白間條、暱稱「生菜葉三明治」的復古塗裝登場，除這架A350客機外，另一架同樣採用「生菜葉三明治塗裝」的波音747貨機，亦將於近期亮相。

國泰航空透露，除了復古塗裝客機，國泰航空空服員及地勤同仁今年也將會於執勤時，穿著國泰航空經典懷舊制服，真實呈現品牌的演變歷程。此外，還會推出一系列精心設計的限定商品，以不同年代的特別塗裝和標誌性設計為靈感，重新詮釋航空、旅遊及日常生活用品。

此次亮相的空中巴士A350長程客機，以經典綠白間條、暱稱「生菜葉三明治」的復古塗裝登場。記者黃仲明／攝影
此次亮相的空中巴士A350長程客機，以經典綠白間條、暱稱「生菜葉三明治」的復古塗裝登場。記者黃仲明／攝影
以經典綠白間條、暱稱「生菜葉三明治」復古塗裝登場的A350長程客機。記者黃仲明／攝影
以經典綠白間條、暱稱「生菜葉三明治」復古塗裝登場的A350長程客機。記者黃仲明／攝影
以經典綠白間條、暱稱「生菜葉三明治」復古塗裝登場的A350長程客機。記者黃仲明／攝影
以經典綠白間條、暱稱「生菜葉三明治」復古塗裝登場的A350長程客機。記者黃仲明／攝影

