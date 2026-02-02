聽新聞
0:00 / 0:00
影／國泰航空80周年慶祝活動 「生菜葉三明治塗裝」A350首度來台
國泰航空自1946成立以來，今年是80歲生日，國泰航空為了慶祝這充滿意義的一年，以「同心飛躍八十年」為主題推出一系列慶祝活動和推廣企劃。其中最特別就是塗裝了國泰航空經典「生菜葉三明治塗裝」的空中巴士A350長程客機及波音747貨機，上月初才揭幕A350客機今天就首度載客來台。
國泰航空行政總裁林紹波指出，過去80年來國泰航空與香港一同成長，展望未來，國泰航空已陸續投資超過一千億港元，用於機隊、機艙產品、機場貴賓室和數位創新，繼續提升顧客體驗，務求成為顧客們最喜愛的服務品牌。
國泰航空表示，80周年首架特別塗裝客機於今天首度飛抵桃園國際機場，象徵「同心飛躍八十年」周年慶祝活動正式在台啟動。此次亮相的空中巴士A350長程客機，以經典綠白間條、暱稱「生菜葉三明治」的復古塗裝登場，除這架A350客機外，另一架同樣採用「生菜葉三明治塗裝」的波音747貨機，亦將於近期亮相。
國泰航空透露，除了復古塗裝客機，國泰航空空服員及地勤同仁今年也將會於執勤時，穿著國泰航空經典懷舊制服，真實呈現品牌的演變歷程。此外，還會推出一系列精心設計的限定商品，以不同年代的特別塗裝和標誌性設計為靈感，重新詮釋航空、旅遊及日常生活用品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言