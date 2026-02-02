影／國泰航空80周年慶祝活動 「生菜葉三明治塗裝」A350首度來台

國泰航空自1946成立以來，今年是80歲生日，國泰航空為了慶祝這充滿意義的一年，以「同心飛躍八十年」為主題推出一系列慶祝活動和推廣企劃。其中最特別就是塗裝了國泰航空經典「生菜葉三明治塗裝」的空中巴士A350長程客機及波音747貨機，上月初才揭幕A350客機今天就首度載客來台。

國泰航空行政總裁林紹波指出，過去80年來國泰航空與香港一同成長，展望未來，國泰航空已陸續投資超過一千億港元，用於機隊、機艙產品、機場貴賓室和數位創新，繼續提升顧客體驗，務求成為顧客們最喜愛的服務品牌。

國泰航空表示，80周年首架特別塗裝客機於今天首度飛抵桃園國際機場，象徵「同心飛躍八十年」周年慶祝活動正式在台啟動。此次亮相的空中巴士A350長程客機，以經典綠白間條、暱稱「生菜葉三明治」的復古塗裝登場，除這架A350客機外，另一架同樣採用「生菜葉三明治塗裝」的波音747貨機，亦將於近期亮相。