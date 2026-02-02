把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

明天持續受到冷氣團影響，中央氣象署預報員賴欣國表示，白天起冷氣團減弱，各地逐漸回溫，但周五晚間有鋒面通過，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地溫度再下降，而周六晚間至周日、周日晚間至下周一清晨等2時段最冷，局部低溫10度以下。

賴欣國說，明（3日）清晨持續受到大陸冷氣團影響，中部以北山區有零星短暫降雨，白天冷空氣減弱，宜蘭、花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、台東有零星降雨，其他地區為多雲到晴；周二至周五（3至6日）各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

周五晚間至周六（6、7日）鋒面通過，冷空氣南下，其強度可能為大陸冷氣團，甚至達到強烈大陸冷氣團等級，桃園以北、宜蘭、基隆北海岸有雨，竹苗、花東、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區雲量偏多。

周日、下周一清晨（8、9日）各地為多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨；下周一（9日）白天冷空氣減弱，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

溫度部分，賴欣國指出，明天清晨西半部低溫13、14度，花東15至17度，白天溫度回升，北台灣高溫可回升到18至20度，中南部23至26度。

周三至周五溫度持續回溫，北部、東半部高溫可達21至23度，中南部24至26度；周五晚間鋒面通過，周六北部高溫降到14至16度，低溫12至14度。

賴欣國表示，最冷時間點落在周六晚間至周日清晨、周日晚間至下周一清晨等2時段，北部低溫僅12至14度，局部地區低溫甚至可能低於10度以下，預計要下周一白天才會逐漸回溫。

另外，賴欣國提及，今晚到明晨全台3000公尺以上高山有降雪機率，周五晚間至周六清晨北部、宜蘭2000公尺以上高山也有降雪機率。