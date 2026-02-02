快訊

擠世界大學排名 國科會主委直指制度可笑、花錢能輔導

捧紅S.H.E…恩人袁惟仁病逝 Ella聞訊崩潰痛哭

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

聽新聞
0:00 / 0:00

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天白天起冷氣團減弱，各地逐漸回溫，但周五晚間有鋒面通過，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地溫度再下降。聯合報系資料照
明天白天起冷氣團減弱，各地逐漸回溫，但周五晚間有鋒面通過，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地溫度再下降。聯合報系資料照

明天持續受到冷氣團影響，中央氣象署預報員賴欣國表示，白天起冷氣團減弱，各地逐漸回溫，但周五晚間有鋒面通過，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地溫度再下降，而周六晚間至周日、周日晚間至下周一清晨等2時段最冷，局部低溫10度以下。

賴欣國說，明（3日）清晨持續受到大陸冷氣團影響，中部以北山區有零星短暫降雨，白天冷空氣減弱，宜蘭、花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、台東有零星降雨，其他地區為多雲到晴；周二至周五（3至6日）各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

周五晚間至周六（6、7日）鋒面通過，冷空氣南下，其強度可能為大陸冷氣團，甚至達到強烈大陸冷氣團等級，桃園以北、宜蘭、基隆北海岸有雨，竹苗、花東、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區雲量偏多。

周日、下周一清晨（8、9日）各地為多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨；下周一（9日）白天冷空氣減弱，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

溫度部分，賴欣國指出，明天清晨西半部低溫13、14度，花東15至17度，白天溫度回升，北台灣高溫可回升到18至20度，中南部23至26度。

周三至周五溫度持續回溫，北部、東半部高溫可達21至23度，中南部24至26度；周五晚間鋒面通過，周六北部高溫降到14至16度，低溫12至14度。

賴欣國表示，最冷時間點落在周六晚間至周日清晨、周日晚間至下周一清晨等2時段，北部低溫僅12至14度，局部地區低溫甚至可能低於10度以下，預計要下周一白天才會逐漸回溫。

另外，賴欣國提及，今晚到明晨全台3000公尺以上高山有降雪機率，周五晚間至周六清晨北部、宜蘭2000公尺以上高山也有降雪機率。

冷氣團 低溫 恆春

延伸閱讀

周末更強冷空氣歐洲模式預測出爐 吳德榮：低溫探8度

影／玉山下雪了 目前積雪約1公分

明天北東濕冷「低溫僅13度」 周末另波冷空氣來襲

影／冷氣團發威！玉山17:20開始下雪 銀白雪景曝光

相關新聞

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

明天持續受到冷氣團影響，中央氣象署預報員賴欣國表示，白天起冷氣團減弱，各地逐漸回溫，但周五晚間有鋒面通過，大陸冷氣團或強...

春節將至流感疫情上升 黃立民：不只流感...這病毒削弱免疫力更要小心

農曆春節即將到來，民眾外出採買年貨機會增加，須多注意流感、新冠肺炎疫情傳播。衛福部疾管署表示，流感疫情持續上升，上一周、...

國外藥品「代友出售」要小心 衛生局稽查這3項最常見：最高罰200萬

春節連假9天，出國旅遊夯，不少民眾會帶眼藥水、止痛藥、隱形眼鏡等產品，北市衛生局提醒，相關藥品都有管制數量，隱眼、OK繃...

境外汙染物傍晚抵台...全台空品「亮橘燈」可能持續至這日

環境部指出，山東至上海一帶昨出現明顯霾害，研判今隨大陸冷氣團南下，境外汙染物預計今傍晚移入影響我國空氣品質，短時間汙染濃...

溫哥華228歷史記憶展 引領年輕人跨越時空展開對話

溫哥華一系列228紀念活動今天拉開序幕，內容包括海報展、電影播放、專題演講等。參與活動的年輕一代台裔子弟表示，這讓他們對...

問世逾半世紀 搖滾音樂劇「萬世巨星」首度來台

全本音樂劇「萬世巨星」自1971年問世至今超過半世紀，以顛覆傳統音樂劇的搖滾風格震撼當時劇壇，被譽為音樂劇史上不朽經典，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。