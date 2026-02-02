溫哥華228歷史記憶展 引領年輕人跨越時空展開對話

溫哥華一系列228紀念活動今天拉開序幕，內容包括海報展、電影播放、專題演講等。參與活動的年輕一代台裔子弟表示，這讓他們對本土文化和身分認同產生更強烈的情感。

溫哥華法語聯盟總部的大廳和劇院，褪下平日濃厚的法語文化色彩，換上充滿台灣歷史感的妝容。由Team Taiwan Club、北美洲台灣婦女會、東寧書院和寶島蛙語主辦的228事件紀念活動「拾光．溯源－跨越時空的記憶對話」，於今日開幕。

Team Taiwan Club負責人杜志娟說，法語聯盟積極促進多元文化交流，非常歡迎台灣社團利用他們的公共空間舉辦這場活動，「我們也覺得是一種新嘗試，能有更多非華語社區如法裔加拿大人也認識台灣」。

觀眾走進現場時，會先看到「228遺址海報展」和「50年代白色恐怖下的28位前輩群像紀錄」，活動透過並列中英文的形式說明圖片，帶領民眾認識政治受難者在威權統治下的青春、與對理想的堅持，以及獄中不屈的身影。

北美洲台灣婦女會溫哥華分會會長黃斐琳表示，這些紀錄刻劃受難者的犧牲，成為歷史的見證，讓後人得以理解那段壓抑的時光。「這是一場獻給海外台灣人的記憶策展，對海外移民的下一代來說也格外有意義，能藉此多認識台灣」。

除了靜態海報展之外，駐溫哥華辦事處僑務組長郭淑貞透過演講，說明台灣正搭建全球支援網路，在急難時刻，海外僑民可以透過國際宣傳、物資募集、人力動員成為支持台灣的強大力量；現場還播放紀錄片「尋找湯德章」，讓觀眾認識這位從擔任警察到律師，致力為台灣人打抱不平的人權鬥士。

此外，228事件紀念基金會前董事長薛化元、國史館館長陳儀深、濟南教會牧師黃春生也透過線上會議，帶領溫哥華青年一同思考轉型正義的意義。

參與活動的年輕一代台裔子弟認為很有收穫。李靖和卓貞伶都是14歲時隨父母移民加拿大，對228這段歷史的認識不多。她們表示，透過今天這場跨越時空的記憶對話，讓她們對本土文化和身分認同產生更強烈的情感。

協助策展的兩位年輕台裔子弟巴如玉和廖彥翔認為，這是難得的學習過程。巴如玉說：「學習228歷史並不是要延續負面的情緒，而是讓我們可以變得更好。」

廖彥翔則說：「二戰後的德國把面對納粹之惡視為國家責任，從教育制度等方面誠實面對這段歷史，台灣需要做到這一點。」

杜志娟說，相關活動將陸續登場，影像海報展將持續至2月底，接著會透過漫畫與音樂的形式紀念228。電影「大濛」則將於3月初在溫哥華上映，讓影迷們感受1950年代那段遭噤聲的歲月。