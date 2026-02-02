台中榮總爆醫療爭議！疑讓廠商代開刀 退輔會：當事醫師暫停手術配合調查

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
台中榮總神經外科部分醫師疑似長期放任醫材廠商進入手術室操作手術。圖／引自台中榮總網站
台中榮民總醫院爆出重大醫療爭議，3名神經外科醫師被爆料，讓無醫師執照的醫療器材廠商執行脊椎內視鏡手術，時間至少5年。對此退輔會發布新聞稿表示，涉案醫生暫停執行手術，持續配合相關調查，務求毋枉毋縱。

退輔會表示，本案前經媒體報導當日，即派員至台中榮總督導該院完成內部調查與必要處置，並配合衛福部、台中市衛生局及司法機關調查。115年1月28日衛福部偕醫策會至台中榮總進行「醫院評鑑及教學醫院評鑑即時追蹤輔導訪查」，衛福部表示刻正研擬制定全國性之手術室管理指引，供全國醫療機構依循。退輔會已當場要求榮總確依評鑑委員建議事項精進，並秉持尊重司法及依法行政的原則，持續配合相關調查程序，務求毋枉毋縱，嚴懲不貸。

退輔會指出，台中榮總已完成內部檢討，針對本案所涉醫師未盡督導責任，依規定予以行政處分，調查期間暫停手術，並同步強化手術室門禁管理，廠商技術人員申請進入手術室的核准權限提高至院長，以確保病人安全與醫療品質。

退輔會強調，所屬醫療機構均明確規範非醫事人員不得執行醫療行為，並對手術室人員進出及作業流程訂有相關管理規定，已函文要求各級榮民醫院確依規定，落實主治醫師具名申請，嚴格審核程序一律由院長核准，並確實執行手術室管理稽核。

