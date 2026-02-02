台中榮總爆醫療爭議！疑讓廠商代開刀 退輔會：當事醫師暫停手術配合調查

台中榮民總醫院爆出重大醫療爭議，3名神經外科醫師被爆料，讓無醫師執照的醫療器材廠商執行脊椎內視鏡手術，時間至少5年。對此退輔會發布新聞稿表示，涉案醫生暫停執行手術，持續配合相關調查，務求毋枉毋縱。

退輔會表示，本案前經媒體報導當日，即派員至台中榮總督導該院完成內部調查與必要處置，並配合衛福部、台中市衛生局及司法機關調查。115年1月28日衛福部偕醫策會至台中榮總進行「醫院評鑑及教學醫院評鑑即時追蹤輔導訪查」，衛福部表示刻正研擬制定全國性之手術室管理指引，供全國醫療機構依循。退輔會已當場要求榮總確依評鑑委員建議事項精進，並秉持尊重司法及依法行政的原則，持續配合相關調查程序，務求毋枉毋縱，嚴懲不貸。

退輔會指出，台中榮總已完成內部檢討，針對本案所涉醫師未盡督導責任，依規定予以行政處分，調查期間暫停手術，並同步強化手術室門禁管理，廠商技術人員申請進入手術室的核准權限提高至院長，以確保病人安全與醫療品質。

退輔會強調，所屬醫療機構均明確規範非醫事人員不得執行醫療行為，並對手術室人員進出及作業流程訂有相關管理規定，已函文要求各級榮民醫院確依規定，落實主治醫師具名申請，嚴格審核程序一律由院長核准，並確實執行手術室管理稽核。