春節將至流感疫情上升 黃立民：不只流感...這病毒削弱免疫力更要小心

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫學院小兒科教授黃立民說，除流感病毒，民眾也需注意新冠病毒，因感染後恐讓免疫力降低，更容易遭其他病毒侵犯，最好盡速接種新冠疫苗，一定要避免感染。本報資料照片
農曆春節即將到來，民眾外出採買年貨機會增加，須多注意流感、新冠肺炎疫情傳播。衛福部疾管署表示，流感疫情持續上升，上一周、今年第3周類流感門急診就診計11萬501人次，較前一周上升3.9%，急診就診病例百分比達10.3%。感染科權威、台大醫學院小兒科教授黃立民說，除流感病毒，民眾也需注意新冠病毒，因感染後恐讓免疫力降低，更容易遭到其他病毒侵犯。

疾管署長羅一鈞日前表示，觀察流感疫情增幅趨緩，但近2周可能上升，或不會進入高峰，目前仍預估春節前後進入流行期，不過春節單周急門診就診人次，下修到12萬人次上下。

黃立民說，門診觀察，雖然感染流感的人數沒有直線上升，但最近流感快篩陽性率還是不低，代表還是有很多罹患流感的病人在四處活動；其中，許多學童患者都是在學校上課時被感染，因此，學童之間的傳播還是十分常見。

依疾管署統計，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。黃立民說，國內流感疫情雖仍是緩幅上升，好處是目前H3N2流感正屬於第二波疫情，不同於去年8、9月疫情為第一波高峰時，大家都十分緊張，現在病例數已有所降低，但仍會持續流行一段時間，民眾還是要多加注意。

但為何流感疫情第一波出現在去年8、9月間，時間比往年都早？黃立民表示，以往農曆春節前後為流感第一波疫情，因此感染人數暴增，但今年這時已是第二波疫情，很多疫情的變化也與往年不同，研判可能與新冠疫情有關，由於許多人都感染了新冠病毒，該病毒特色是會破壞人體免疫系統，有可能是民眾的免疫力變差，容易感染到個各式各樣的病毒所致。

黃立民呼籲，除流感病毒，民眾也需注意新冠病毒，因感染後恐讓免疫力降低，更容易遭其他病毒侵犯，最好盡速接種新冠疫苗，一定要避免感染。另，農曆春節期間，民眾常出國旅遊，目前日本流感、南韓諾羅病毒多在流行，民眾應提高警覺。

