兒少性影像申訴案暴增！衛福部擬8月啟用AI主動巡網揪色情

數位時代下，性影像犯罪漸漸猖獗，2024年7月立法院三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例」修正草案，增訂了重製、付費持有，或付費觀看兒少性影像的罪刑。為主動打擊兒少性影像，衛福部保護司持續推動主動巡查系統開發，擬今年8月展開試營運，一年內進行相關調整。

衛福部統計，去年共接獲2899件兒少性影像網址數，網路隱私成為迫切需要關注的議題。保護司司長郭彩榕指出，為防堵兒少性影像流竄，去年8月完成招標後，廠商正進行模型開發，中間經過非常多次調校，包括人工調校才能驗證，達到準確效果。預估系統在今年8月能上路，展開為期一年的試營運。

郭彩榕說，系統在主動巡查的過程中，由專業人員進行檢視與調整，以利後續正式運作。而這套系統也像「檢舉人」的角色，在發現存在兒少性影像有疑慮內容時，會將資訊提供給衛福部性影像處理中心，再進入後續的處理程序，由專業人員過濾，進行影像下架、封網等作業。

隨著數位生活融入兒少日常，郭彩榕強調，衛福部透過AI科技於網路主動巡查涉兒童或少年性影像犯罪嫌疑情事，透過關鍵字等揪出疑似性影像。系統開發的過程當中，需要徵詢許多專家意見，而啟用初期，揪出疑似性影像的範圍可能較廣，會另透過人為專業判斷，進行相關調整，把條件限縮更嚴格、縮小範圍等。

郭彩榕說，至目前為止，絕大多數網址都在境外，但系統還是能成功移除下架，業者也都能配合。針對性影像、詐騙廣告等不法內容，若業者無法配合將違法影像下架，將會啟動「封網」措施，限制使用者瀏覽該網站。