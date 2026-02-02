快速減重變成「瘦瘦筆臉」 醫：三個月內體重下降10%小心臉凹又老態

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，使用瘦瘦針快速瘦身，小心臉部深層支撐也受影響，看起來顯老。示意圖／123RF
醫師提醒,使用瘦瘦針快速瘦身,小心臉部深層支撐也受影響,看起來顯老。示意圖／123RF

全球瘋打瘦瘦筆，在短時間內可以改變體態，連馬斯克都靠它成功瘦身。不過，瘦瘦針雖然能幫助延緩胃排空並抑制食欲，醫曝可能有肌肉流失、體重反彈與副作用問題。部分民眾在成功瘦身後，臉部卻出現凹陷、鬆垂、輪廓線條不明顯等現象，被形容是暴瘦後的「顯老」，瘦了肚子，卻也失了面子。

開業醫美醫師嚴嘉容表示，使用瘦瘦筆造成憔悴的「瘦老臉」，原因為脂肪、膠原蛋白迅速流失，皮膚組織來不及收縮，成功瘦身卻導致臉部鬆垮塌陷。瘦老臉並非只發生在特定族群，而是與體重下降的速度密切相關。臨床觀察發現，若三個月內體重下降超過原體重的10%，臉部出現凹陷與老化的風險明顯增加。

嚴嘉容指出，40、50歲的熟齡族群，膠原蛋白本來就在流失，臉部逐漸失去支撐，容易被放大老化感。長期處於高壓、作息不規律的人，快速減重後更容易出現夫妻宮凹陷、法令紋加深、臉頰下垂等現象。許多人初期可能誤以為這只是短暫的瘦臉，實際上，若臉部深層支撐發生改變時，未及時處理恐讓外觀老化固定。

醫學美容醫師林雨晴指出，近年部分國際研究推測，皮膚相關細胞中可能存在GLP-1受體，其活化後參與細胞能量代謝與修復機制的調節，進而影響保護性細胞激素的分泌，可能增加活性氧生成的風險，使成纖維細胞承受較高的氧化壓力。

部分研究亦顯示，GLP-1訊號可能影響特定細胞的能量代謝與葡萄糖利用效率，影響細胞的修復與維持能力。林雨晴說，瘦瘦筆的瘦身效果透過影響真皮白色脂肪組織的功能，間接干擾與雌激素及膠原蛋白相關的生成路徑。這些變化皆被認為可能在體重快速下降的情況下，使皮膚深層支撐結構相對減弱，臉頰凹陷感就會特別明顯。

嚴嘉容提醒，瘦老臉的主因是減重速度過快，不論採取何種減重方式，每周應維持0.5到1公斤就好。另留意營養攝取是否充足，若減重過程造成蛋白質與必要營養素不足，不僅影響身體修復，也會加速臉部支撐流失。使用瘦瘦針一定要經過醫師評估與處方，不可自行購買，同時搭配良好的營養與體態管理，才能兼顧自然度與安全性。

