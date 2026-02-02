境外汙染物傍晚抵台...全台空品「亮橘燈」可能持續至這日

環境部指出，山東至上海一帶昨出現明顯霾害，研判今隨大陸冷氣團南下，境外汙染物預計今傍晚移入影響我國空氣品質，短時間汙染濃度偏高，空氣品質多為普通至橘色提醒等級，其中南部地區因位於下風處，橘色提醒可能持續至本周五。

環境部表示，上海至山東一帶昨日PM2.5小時濃度約70至180微克，隨大陸冷氣團今日南下，境外汙染物預計傍晚起移入，北部地區PM2.5小時濃度可能達30至50微克，本次移入汙染濃度偏高，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。

此外，境外污染物隨東北風往南移動，預計明日午後中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區則因位處下風處且風速弱，加上中午以前垂直擴散條件不佳，導致境外及本地污染物易持續累積等，預估橘色提醒等級將持續至周五，待7日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉至普通等級。