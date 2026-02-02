防檢署：台灣未核准禽流感疫苗 違法最高罰450萬
雲林縣1名男子去年進口未經許可的禽流感疫苗，今天遭起訴。農業部動植物防疫檢疫署今天說，台灣還未核准禽流感疫苗，製造、輸入、販賣及使用都違法，最高可罰新台幣40萬元。
防檢署發布新聞稿，台灣目前未核准禽流感疫苗，製造、輸入、販賣及使用禽流感疫苗均屬違法。
防檢署說，違法製造、輸入、販賣動物用偽藥或禁藥行為人，可依動物用藥品管理法，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣450萬元以下罰金，籲請業者切勿貪圖私利而觸法受罰。
另外，防檢提醒畜禽水產養殖業者，不得使用來歷不明及未經核准的動物用藥品來防治動物疾病，查獲違法使用者可處6萬元至30萬元罰鍰，1年內再犯者更可處50萬元至250萬元罰鍰。
防檢署表示，目前使用禽流感疫苗國家，均無法有效控制禽流感疫情，防檢署現階段持續蒐集及更新疫苗使用資訊，並密切觀察歐美等先進國家後續規劃方式，再依台灣產業狀況評估施打禽流感疫苗可行性。
防檢署說，現在透過禽場生物安全硬體設施升級，禽場工作人員落實生物安全操作，可防範禽流感疫情發生。另為加強查緝非法動物用藥品，已請直轄市及縣（市）動物防疫機關持續加強動物用藥品販賣處所及畜牧場查核，維護畜禽水產動物健康及畜禽水產產品品質。
防檢署為鼓勵民眾踴躍檢舉不法，設有檢舉專線0800-0 39131，凡經檢舉而破獲者，檢舉人最高可獲頒獎金20萬元。
