台北國際書展印度館 聚焦兒童想像力與跨語文交流

中央社／ 台北2日電

印度台北協會參與2026年台北國際書展，以「小小腦袋，大大創意」為主題開設印度館，秀出6個代表印度價值的動物小夥伴，以精選童書、互動展覽以及手作體驗激發兒童創意，並自然接觸印度文化。

2026台北國際書展3日至8日於台北世貿一館登場，印度台北協會今天發布新聞稿指出，今年印度館以「小小腦袋，大大創意」（Little Minds, Big Ideas）為主題，聚焦兒童想像力、閱讀文化與多語學習，將印度兒童文學定位為創意、思考與文化交流的橋梁。

印度台北協會表示，印度館亮點一為「6個代表印度價值的原創動物小夥伴」，包括象徵永續發展與愛護自然的象寶Golu，代表策略、機靈與解決問題的兔兔Chintu，傳遞友誼、同理心與歸屬感的小鹿Dudu，體現耐心、反思與內在成長的龜仔Tara。

另外還有激發創新、科學與未來思維的小藍Neel，小鸚 Mina則是引導語言、溝通與好奇心。將抽象概念轉化為有趣的學習體驗，讓孩子在閱讀中自然接觸印度的文化價值。

亮點二為互動裝置「會思考的榕樹」（The Thinking Banyan Tree）。在印度文化中，榕樹是知識與智慧的象徵。現場邀請孩子將想法以文字或繪畫的形式掛在樹上，讓創意隨著展覽進程如榕樹枝幹般自然生長與連結，展現出思想如何互相啟發、延續。

亮點三則是跨國沙龍與情緒工作坊，「解鎖多語思維」跨文化對談由Swati Daftuar與台灣國家圖書館前館長曾淑賢進行，探討印度與台灣共同多語言環境如何激發孩子的閱讀興趣、強化思考能力並提升創造力。「表演藝術理論」工作坊則引介印度古典戲劇理論「舞論Natyashastra」。

