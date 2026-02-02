問世逾半世紀 搖滾音樂劇「萬世巨星」首度來台

快訊

中央社／ 台北2日電
搖滾音樂劇「萬世巨星」自1971年問世至今超過半世紀，今年6月將全本重製首度來台，於台北國家戲劇院演出。圖／寬宏提供（中央社）
全本音樂劇「萬世巨星」自1971年問世至今超過半世紀，以顛覆傳統音樂劇的搖滾風格震撼當時劇壇，被譽為音樂劇史上不朽經典，今年6月將全本重製首度來台。

根據寬宏藝術發布的新聞稿，搖滾音樂劇「萬世巨星」（Jesus Christ Superstar）由音樂劇作曲家安德魯．洛伊．韋伯（Andrew Lloyd Webber）與提姆．萊斯（Tim Rice）聯手創作，集結搖滾、戲劇與信仰衝擊於一身，並拿到奧立佛獎的肯定。

作品從「背叛者」猶大．伊斯加略的視角出發，聚焦耶穌、猶大、抹大拉的馬利亞與追隨者們的內心掙扎，情感張力強烈，音樂熱血，讓觀眾重新凝視耶穌基督受難與復活前的關鍵時刻，感受信仰、權力與人性之間的拉扯。

這次來台巡演版本2016年在倫敦攝政公園首演，由導演提摩西．席德（Timothy Sheader）執導，搭檔編舞鬼才德魯．麥克尼（Drew McOnie）領軍，曾獲得2017年奧立佛獎「最佳復排音樂劇獎」，2019年登上倫敦巴比肯藝術中心演出，之後展開英國巡演。

音樂劇「萬世巨星」將於6月18日到21日演出，地點在台北國家戲劇院。亞洲巡演還將前往馬尼拉、新加坡等地。

音樂劇 信仰

