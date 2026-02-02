春節台人夯出國！林佳龍宣導旅遊安全 提醒檢查護照效期完成出國登錄

快訊

中央社／ 台北2日電
護照示意圖。圖／AI生成
農曆春節連假為國外旅遊高峰，外交部長林佳龍拍片宣導旅遊安全注意事項，提醒民眾提前檢查護照效期達6個月以上，護照內頁不可自行蓋觀光紀念章，並在行前完成「出國登錄」，一旦在國外發生突發狀況，駐外館處可即時聯繫並提供協助。

外交部下午發布新聞稿指出，農曆春節長假即將到來，許多人計劃出國旅遊，外交部於2日發表領務宣導影片，外交部長林佳龍於影片中提醒出國旅遊應注意事項，期許民眾出國前做好萬全準備，讓旅途更順心愉快。

林佳龍提醒，出國旅遊前應準備與注意事項：（一）建議先確認護照效期達6個月以上，方能順利登機；（二）護照空白頁少於4頁者，宜提早申請換發護照或加頁；（三）護照內頁不可自行加蓋觀光紀念章；（四）出國前請上外交部領事事務局官網，查詢旅遊目的地的入境與簽證規定，並建議投保足額海外旅遊保險；（五）對於規劃海外自駕旅遊的民眾，提醒除應備妥台灣駕照及國際駕照外，赴日本自駕者亦應預先在國內辦妥駕照日文譯本。

為預防旅行期間可能風險及因應緊急情況，林佳龍呼籲，民眾行前先下載「旅外安全指南APP」或加入外交部領務局LINE官方帳號（@boca.tw），以獲得實用的旅外安全重要資訊；並在出發前於領務局官網或LINE官方帳號完成「出國登錄」，一旦在國外發生突發狀況，駐外館處可即時聯繫並提供協助。

外交部指出，在海外若遭遇急難事件，可直接撥打台灣在當地或兼轄的駐外館處24小時緊急聯絡電話，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心「旅外國人緊急服務專線」0800-085-095。

外交部表示，春節連假期間，外交部領事事務局及外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處將暫停對外服務，但設在桃園國際機場的「外交部緊急聯絡中心」仍將全年無休，每天24小時均有專人輪值，聯繫處理旅外民眾急難救助事件。

外交部 出國旅遊 護照

