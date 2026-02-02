冷氣團挾空污移入…各地傍晚空氣品質亮橘燈 南部恐持續至6日

快訊

中央社／ 台北2日電
環境部今天表示，境外污染物今天隨大陸冷氣團南下，預計傍晚起短時間污染濃度偏高，各地空氣品質轉偏普通至橘色提醒等級；明天午後中部以北空品漸改善，南部則可能持續至6日。空氣品質示意圖。圖／AI生成
環境部今天表示，境外污染物今天隨大陸冷氣團南下，預計傍晚起短時間污染濃度偏高，各地空氣品質轉偏普通至橘色提醒等級；明天午後中部以北空品漸改善，南部則可能持續至6日。空氣品質示意圖。圖／AI生成

環境部今天表示，境外污染物今天隨大陸冷氣團南下，預計傍晚起短時間污染濃度偏高，各地空氣品質轉偏普通至橘色提醒等級；明天午後中部以北空品漸改善，南部則可能持續至6日。

環境部今天發布新聞稿表示，根據最新觀測資料及空氣品質模式模擬資料，中國山東至上海一帶昨天出現明顯霾害，研判今天隨大陸冷氣團南下，境外污染物預計於傍晚移入、影響台灣空氣品質，短時間污染濃度偏高，空品多為普通至橘色提醒等級。

環境部指出，中部以北預計於明天午後境外污染趨緩；南部地區則因境外污染物往南傳輸，且位於下風處、風速較弱，橘色提醒可能持續至6日。

環境部進一步說明，中國上海至山東一帶昨天細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約70至180微克/立方公尺，污染物持續累積，隨大陸冷氣團今天南下，境外污染物預計傍晚起移入，北部地區PM2.5小時濃度可能達30至50微克/立方公尺；本次移入污染濃度偏高，全台空氣品質多為普通至橘色提醒等級。

環境部說明，境外污染物隨東北風往南移動，預計明天午後中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區則因位處下風處且風速弱，加上中午以前垂直擴散條件不佳，導致境外及本地污染物易持續累積等，預估橘色提醒等級將持續至6日，待7日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉至普通等級。

環境部提醒，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊，在空氣品質不佳時期，建議做好個人防護。

空氣品質 環境部 冷氣團 東北季風

