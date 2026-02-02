洽談CBAM 彭啓明2月21日出訪歐盟將討論兩大議題

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
今年歐盟碳邊境調整機制（CBAM）正式上路，環境部將於2月21日派員出訪歐盟，針對查驗證機構、碳費抵減認定等進行洽談。示意圖／路透
今年歐盟碳邊境調整機制（CBAM）正式上路，環境部長彭啓明今天透露，環境部將於2月21日，即農曆初五，由他率隊至歐盟洽談CBAM，主要針對查驗證機構與碳費抵減認定來進行討論。

歐盟CBAM為一種環保關稅政策，旨在對高碳排進口產品，如鋼鐵、水泥、鋁、肥料、電力、氫等徵收碳費，確保進口產品承擔與歐盟境內生產相同的碳成本，該機制於2023年10月進入試行過渡期，並在今年正式實施，進口商需購買CBAM憑證以抵消產品所含的碳排放量。

彭啓明今指出，環境部預計2月21日，也就是農曆春節初五派員前往歐盟接洽CBAM，主要將討論兩大議題，第一是我國核發的查驗證是否可和歐盟對接，另外則是碳費抵減的認定，即國內繳納的碳費是否符合歐盟的抵減標準等，以達到雙邊的共識。

彭啓明表示，因為各國碳定價的制度都不同，因此需與雙邊協商，預計今年中將有較明確結果，對此一向樂觀看待，畢竟我國碳費制度與查驗證制度均已上路，歐盟對此也有正面回應。而除了歐盟CBAM外，美國近期通過的境外汙染法案也值得關注。

