彰化人氣皮膚診所爆掛號黃牛 1500元代排隊被調查

彰化市有家皮膚科診所因為太熱門，很多病患掛不到號，原本只要200元掛號費，卻寧可花1500元透過掛號黃牛預約看診時間，提早半小時到場可排在前5號；不過衛生局指出，已著手調查，如有非法招攬病人行為，依醫療法最高可罰25萬元。

據了解，這家皮膚科診所的主治醫師曾擔任台中市某醫學中心皮膚科主任，擅長治癒異位性皮膚炎及乾癬，在自行開業後，吸引許多病患求診，看診時間都有民眾排了10多公尺隊伍，領取號碼牌。網路即有人大推他的醫術，尤其對於家有異位性皮膚炎的家長，更稱讚他是「神仙醫生」。

家家診所因病患太多，診所先停止網路及電話掛號，規定只能現場掛號或約診，又以維護醫療品質為由，去年5月宣布，平日每時段原本40個現場掛號名額縮減為25個，週六及國定假日則有15個名額，病患求診更加困難，網路上出現排隊黃牛，稱只要付費即可代排。

有病患指出，他是透過網路和1名陳姓男子聯絡，陳男貼出診所門診時段表，稱只要付1500元即可代為排隊，不過要先付訂金500元，看診前半小時到場後說出通關密語，確認排隊人員後交換排隊，再付尾款。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，經衛生局初步調查，排隊黃牛可能不只1人，但診所不知情。依衛福部規定，如有收費招攬收病人的行，依療療法最高可處罰鍰25萬元。

這家皮膚診所人員表示，此一代排掛號是私下行為，診所並不知情。