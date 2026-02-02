抽查年貨大街...主任消保官：標示不清 不給二次機會直接罰

年節將至，台北年貨大街在上周六開幕，今天北市消保官率隊前往攤商稽查，主任消保官表示，今年起只要標示不清、不明、模糊等，就不會給予第二次限期改善機會，直接開罰，可處2萬以上、10萬以下罰鍰。

北市主任消保官林傳健表示，以前是現場輔導改善為主，但是過去的案例中發現，部分不肖攤商在輔導改善之後，仍然在年貨大街期間有故態復萌，將輔導的美意打折，也侵害市民的權益，所以調整執法強度。

他說，新政策就是不給予第二次限期改善機會，巡檢的過程，如果有未標示、不清、模糊不清、不明或者是有秤重不準的狀況，就會依照消保條例除以2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並且按次懲處，今年目標就是杜絕坑殺買家。

林傳健也說，永樂市場一樓的服務處也會有公秤，消費者如果在購買之後認為說有問題，就可以來使用。

隨後，消保官率隊到周邊攤商稽查，前面幾攤就發現，店家以口頭說一包多少錢，二包多少錢，沒有實際標價，於是向攤商要求改善。