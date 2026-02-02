快訊

民調出爐！賴總統信任度現「黃金交叉」 執政不滿意度高於滿意度

川普玩笑點名「加拿大、格陵蘭入美國第51、52州」 晚宴陷入一片尷尬

藍營竹縣愈演愈烈！陳見賢今辭黨部主委 心疼「這個家沒人照顧」

抽查年貨大街...主任消保官：標示不清 不給二次機會直接罰

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
主任消保官林傳健率隊稽查。記者許正宏／攝影
主任消保官林傳健率隊稽查。記者許正宏／攝影

年節將至，台北年貨大街在上周六開幕，今天北市消保官率隊前往攤商稽查，主任消保官表示，今年起只要標示不清、不明、模糊等，就不會給予第二次限期改善機會，直接開罰，可處2萬以上、10萬以下罰鍰。

北市主任消保官林傳健表示，以前是現場輔導改善為主，但是過去的案例中發現，部分不肖攤商在輔導改善之後，仍然在年貨大街期間有故態復萌，將輔導的美意打折，也侵害市民的權益，所以調整執法強度。

他說，新政策就是不給予第二次限期改善機會，巡檢的過程，如果有未標示、不清、模糊不清、不明或者是有秤重不準的狀況，就會依照消保條例除以2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並且按次懲處，今年目標就是杜絕坑殺買家。

林傳健也說，永樂市場一樓的服務處也會有公秤，消費者如果在購買之後認為說有問題，就可以來使用。

隨後，消保官率隊到周邊攤商稽查，前面幾攤就發現，店家以口頭說一包多少錢，二包多少錢，沒有實際標價，於是向攤商要求改善。

另外，今年迪化街擴大無菸街區，今天不少工作人員舉牌提醒禁菸，同時在街頭巷尾貼出公告。前來採買的陳姓大姐說，本來就該禁菸，不只是吸二手菸，還可能因為人潮太多擁擠，被菸屁股燙到。攤商也說，因為有不少試吃品，若邊抽菸等，可能會造成食安問題，禁菸確實比較好。

迪化街擴大禁菸區域，現場工作人員勸導。記者許正宏／攝影
迪化街擴大禁菸區域，現場工作人員勸導。記者許正宏／攝影
主任消保官林傳健表示，若民眾對於秤重有疑慮，永樂市場一樓服務處也有公秤提供。記者許正宏／攝影
主任消保官林傳健表示，若民眾對於秤重有疑慮，永樂市場一樓服務處也有公秤提供。記者許正宏／攝影

攤商 消保官 年貨大街

延伸閱讀

影／一年一度台中天津年貨大街封街10天 農曆年逛街攻略看這

台中天津年貨大街將登場 警方規劃疏導管制措施

年貨大街「獨立吸煙區」不可行 北市衛生局解釋：回歸菸防法第18條

無菸年貨大街後…蔣萬安下一步曝：台北燈節2展區朝禁菸方向

相關新聞

國外藥品「代友出售」要小心 衛生局稽查這3項最常見：最高罰200萬

春節連假9天，出國旅遊夯，不少民眾會帶眼藥水、止痛藥、隱形眼鏡等產品，北市衛生局提醒，相關藥品都有管制數量，隱眼、OK繃...

打疫苗、做健檢可賺「健康幣」 衛福部最快4月上路

衛福部宣布2026年起，推出全新的「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢，就能取得回饋並兌換好處。衛福部次長莊人祥表示，目前...

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

勞動基金運用局今公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率16.06％，為歷年新高...

洽談CBAM 彭啓明2月21日出訪歐盟將討論兩大議題

今年歐盟碳邊境調整機制（CBAM）正式上路，環境部長彭啓明今天透露，環境部將於2月21日，即農曆初五，由他率隊至歐盟洽談...

抽查年貨大街...主任消保官：標示不清 不給二次機會直接罰

年節將至，台北年貨大街在上周六開幕，今天北市消保官率隊前往攤商稽查，主任消保官表示，今年起只要標示不清、不明、模糊等，就...

房市交易冷清衝擊長照基金150億元 衛福部：基金充裕仍積極開闢財源

台灣步入超高齡社會，長照3.0今年上路，但財政部統計，去年房地合一稅收挹注長照基金，較前年減少150億元，總稅收全年挹注...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。