快訊

民調出爐！賴總統信任度現「黃金交叉」 執政不滿意度高於滿意度

川普玩笑點名「加拿大、格陵蘭入美國第51、52州」 晚宴陷入一片尷尬

藍營竹縣愈演愈烈！陳見賢今辭黨部主委 心疼「這個家沒人照顧」

房市交易冷清衝擊長照基金150億元 衛福部：基金充裕仍積極開闢財源

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長呂建德今參加「長照CARE到心坎裡」影音競賽頒獎典禮，並於活動前受訪表示，長照基金來源多元，一定會確保支出無虞，目前長照基金充足，外界不需擔心，而財源充足下，也將依高齡者的需求評估，提高長照支付項目金額。記者沈能元／攝影
衛福部次長呂建德今參加「長照CARE到心坎裡」影音競賽頒獎典禮，並於活動前受訪表示，長照基金來源多元，一定會確保支出無虞，目前長照基金充足，外界不需擔心，而財源充足下，也將依高齡者的需求評估，提高長照支付項目金額。記者沈能元／攝影

台灣步入超高齡社會，長照3.0今年上路，但財政部統計，去年房地合一稅收挹注長照基金，較前年減少150億元，總稅收全年挹注規模減少14.9％。外界擔心，補助縮水，將影響整體服務品質。衛福部次長呂建德今表示，最近房市確實下滑，但長照基金來源多元，並會透過其他方式，確保所有支出及財源無虞，且長照基金仍然很充足，請各界放心。

呂建德今參加「長照CARE到心坎裡」影音競賽頒獎典禮，並於活動前受訪表示，長照基金來源多元，一定會確保支出無虞，目前長照基金充足，外界不需擔心，而財源充足下，也將依高齡者的需求評估，提高長照支付項目金額。

長照3.0今年上路，總預算仍未審過，呂建德說，雖然長照推動由長照基金支應，但基金與預算也有關聯，且都是福國利民的政策，呼籲立法院盡速完成審議，確保民眾福祉。

呂建德說，去年年底國內65歲以上長者人數已達467萬人，占全國總人口超過20%，目前已是超高齡社會，長照不僅是高齡長者的事，也是全社會必須要面對的問題。如今，希望長照議題的宣導不僅是針對40歲以上民眾，更要向下扎根，讓國小學童至大學生的年輕一輩都能了解、學習長照。

為促進年輕族群認識長照服務，衛福部舉辦「有長照挺你 CARE到心坎裡」影音微件活動，並於今日舉辦頒獎典禮。本屆活動成功吸引39所大專院校關注，共有136隊、229位學生跨域組隊參賽，本次徵件獲得近150件作品，內容涵蓋創意短片、紀錄片與AI生成動畫，展現了「向下扎根」長照識能的多元可能，獎項總獎金為55萬8千元，網路人氣投票更突破9800票。

「老化是每個人必經的路。」呂建德說，這次影音鏡競賽首創分組三大主題，包括「觀察與想像」設計心目中的老化生活，第二、「共鳴與渴望」設計理想中的照顧模式，第三、「行動與倡議」為設計倡議長照的最佳辦法等。透過如此社會學習的過程，了解應如何善待失能長輩，為超高齡社會帶來新的活力。

本次賽事特別邀請知名藝人鼓鼓(呂思緯)擔任代言人，身為失智症母親的照顧者，鼓鼓長期關注長照議題，不僅多次在社群推廣，更拍攝形象影片現身說法。許多參賽同學在報名表中透露，正是被鼓鼓的真實經歷觸動才決定投稿。透過偶像號召力與政策、活動創意的結合，成功將長照議題轉化為年輕人的共同語言。

長照 呂建德 設計 高齡化

延伸閱讀

長照基金財源首見下滑 楊志良：若還在政府一定會推「長照保險制」

障團訴求個人助理適用範圍放寬 立院討論無共識 衛福部將推試辦計畫

身權法納自立生活個人助理 衛福部擬提整合試辦計畫

兒托專法協商⋯立委關注托嬰監視影像資安 衛福部將請專家模擬攻擊

相關新聞

國外藥品「代友出售」要小心 衛生局稽查這3項最常見：最高罰200萬

春節連假9天，出國旅遊夯，不少民眾會帶眼藥水、止痛藥、隱形眼鏡等產品，北市衛生局提醒，相關藥品都有管制數量，隱眼、OK繃...

打疫苗、做健檢可賺「健康幣」 衛福部最快4月上路

衛福部宣布2026年起，推出全新的「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢，就能取得回饋並兌換好處。衛福部次長莊人祥表示，目前...

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

勞動基金運用局今公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率16.06％，為歷年新高...

洽談CBAM 彭啓明2月21日出訪歐盟將討論兩大議題

今年歐盟碳邊境調整機制（CBAM）正式上路，環境部長彭啓明今天透露，環境部將於2月21日，即農曆初五，由他率隊至歐盟洽談...

抽查年貨大街...主任消保官：標示不清 不給二次機會直接罰

年節將至，台北年貨大街在上周六開幕，今天北市消保官率隊前往攤商稽查，主任消保官表示，今年起只要標示不清、不明、模糊等，就...

房市交易冷清衝擊長照基金150億元 衛福部：基金充裕仍積極開闢財源

台灣步入超高齡社會，長照3.0今年上路，但財政部統計，去年房地合一稅收挹注長照基金，較前年減少150億元，總稅收全年挹注...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。