房市交易冷清衝擊長照基金150億元 衛福部：基金充裕仍積極開闢財源

台灣步入超高齡社會，長照3.0今年上路，但財政部統計，去年房地合一稅收挹注長照基金，較前年減少150億元，總稅收全年挹注規模減少14.9％。外界擔心，補助縮水，將影響整體服務品質。衛福部次長呂建德今表示，最近房市確實下滑，但長照基金來源多元，並會透過其他方式，確保所有支出及財源無虞，且長照基金仍然很充足，請各界放心。

呂建德今參加「長照CARE到心坎裡」影音競賽頒獎典禮，並於活動前受訪表示，長照基金來源多元，一定會確保支出無虞，目前長照基金充足，外界不需擔心，而財源充足下，也將依高齡者的需求評估，提高長照支付項目金額。

長照3.0今年上路，總預算仍未審過，呂建德說，雖然長照推動由長照基金支應，但基金與預算也有關聯，且都是福國利民的政策，呼籲立法院盡速完成審議，確保民眾福祉。

呂建德說，去年年底國內65歲以上長者人數已達467萬人，占全國總人口超過20%，目前已是超高齡社會，長照不僅是高齡長者的事，也是全社會必須要面對的問題。如今，希望長照議題的宣導不僅是針對40歲以上民眾，更要向下扎根，讓國小學童至大學生的年輕一輩都能了解、學習長照。

為促進年輕族群認識長照服務，衛福部舉辦「有長照挺你 CARE到心坎裡」影音微件活動，並於今日舉辦頒獎典禮。本屆活動成功吸引39所大專院校關注，共有136隊、229位學生跨域組隊參賽，本次徵件獲得近150件作品，內容涵蓋創意短片、紀錄片與AI生成動畫，展現了「向下扎根」長照識能的多元可能，獎項總獎金為55萬8千元，網路人氣投票更突破9800票。

「老化是每個人必經的路。」呂建德說，這次影音鏡競賽首創分組三大主題，包括「觀察與想像」設計心目中的老化生活，第二、「共鳴與渴望」設計理想中的照顧模式，第三、「行動與倡議」為設計倡議長照的最佳辦法等。透過如此社會學習的過程，了解應如何善待失能長輩，為超高齡社會帶來新的活力。

本次賽事特別邀請知名藝人鼓鼓(呂思緯)擔任代言人，身為失智症母親的照顧者，鼓鼓長期關注長照議題，不僅多次在社群推廣，更拍攝形象影片現身說法。許多參賽同學在報名表中透露，正是被鼓鼓的真實經歷觸動才決定投稿。透過偶像號召力與政策、活動創意的結合，成功將長照議題轉化為年輕人的共同語言。