國外藥品「代友出售」要小心 衛生局稽查這3項最常見：最高罰200萬

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國人到日本旅遊經常會到藥妝店購買，若販售或過量，回台都會遭開罰。本報資料照片
國人到日本旅遊經常會到藥妝店購買，若販售或過量，回台都會遭開罰。本報資料照片

春節連假9天，出國旅遊夯，不少民眾會帶眼藥水、止痛藥、隱形眼鏡等產品，北市衛生局提醒，相關藥品都有管制數量，隱眼、OK繃更是常見觸法品項，此外，若以「二手」、「代友出售」等用字企圖規避法規，仍會被開罰最高200萬罰鍰。

衛生局提醒，依照關務署及衛福部食藥署規定，旅客攜帶藥品入境僅限合理自用範圍，且依「入境旅客攜帶自用藥物限量表」有明確數量限制，非處方藥每種最多12瓶盒、罐、條、支，合計不得超過36瓶。中藥材每種最多1公斤，合計不得超過12種；中藥製劑則是每種最多12瓶，合計不得超過36瓶。

且上述藥品入境後僅供個人自用，嚴禁透過蝦皮、Facebook社團或LINE群組等平台販售。若未具藥商資格擅自販售，涉違反「藥事法」處以3萬以上、200萬以下罰鍰，若涉及販售或意圖販售未經核准的藥品，更可能觸犯刑責。

另外，隱形眼鏡和OK繃等醫療器材也是民眾最常誤觸法規的品項，北市衛生局指出，具視力矯正功能的隱形眼鏡屬於第2等級醫療器材，依法僅限取得許可執照的實體通路販售。民眾購買攜帶入境時，單一度數隱形眼鏡最多60片，且每人限同一品牌、至多2種不同度數；OK繃合計不得超過60個片。

衛生局提醒，若未經許可於網路販售醫療器材，最高可處100萬元罰鍰；若未具醫療器材商資格而於網路販售醫療器材，涉違反「醫療器材管理法」可處3萬元以上、100萬元以下罰鍰；如屬意圖販賣而輸入未經核准的醫療器材，也可能涉及刑責。

根據衛生局統計，去年查獲藥品及醫療器材違規案件共計50件、總計裁罰90萬元。違規品項中以眼藥水、維生素及褪黑激素，平均裁罰金額落在1到2萬元。

衛生局發現，近年部分民眾仍誤以為標註「二手」、「代友出售」或「分攤運費」即可規避查處，但只要具備對價關係或陳列販售行為，即可能構成違法。

衛生局 隱形眼鏡 藥品

國外藥品「代友出售」要小心 衛生局稽查這3項最常見：最高罰200萬

