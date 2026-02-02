天韻合唱團跨曲風演出 爵士樂展現福音詩歌新貌

快訊

中央社／ 台北2日電
天韻合唱團推出「我想的自由」經典詩歌爵士專輯，跨曲風透過爵士樂重新演繹，展現福音詩歌新樣貌。圖／天韻合唱團提供（中央社）
天韻合唱團推出「我想的自由」經典詩歌爵士專輯，並舉辦現場演唱，重新詮釋多首福音詩歌。救世傳播協會會長暨天韻合唱團團長謝光哲表示，希望讓福音歌曲有機會接觸不同族群。

副團長王玫透過新聞稿表示，她用爵士唱腔演唱黑膠專輯主題曲「我想的自由」，「爵士音樂不是用你的歌唱技巧去達到完美境界，而是透過樂團大家互相搭配傾聽，擺脫古典音樂許多演唱規則，讓情感更為自由」。

擔任薩克斯風樂手的楊曉恩表示，研究台灣爵士樂歷史時發現，天韻合唱團與已故「空中英語教室」創辦人彭蒙惠早年就曾與美國和菲律賓樂手合作，「野地的花」專輯之前，就開始嘗試爵士詩歌的創作與編曲，影響深遠。

菲律賓裔台灣籍貝斯演奏家隆尼‧蘭帕斯（Ronnie Lampas）表示，年輕人喜歡爵士音樂，認為詩歌很傳統，製作「我想的自由」這張經典詩歌爵士專輯，希望讓年輕世代接觸爵士詩歌。

