不是牙刷、牙膏！女花近萬元住高級飯店卻「沒給2備品」怒喊：這些不該消失

聯合新聞網／ 綜合報導
飯店示意圖。圖／ingimage
飯店示意圖。圖／ingimage

一名女子近日在社群平台threads分享住宿經驗，表示自己入住台灣某飯店，一晚房價接近萬元，卻發現房內未提供瓶裝水，連紙拖鞋也沒有，讓她難以接受。她指出，理解目前多數飯店配合政策不再提供一次性備品，像是牙刷、牙膏、棉花棒或牙線需自行攜帶，對此並無意見，但高價位飯店連基本用品都取消，讓她覺得不乾淨也不自在，直呼「我認為某些用品是不能完全消失的，尤其是高級飯店！」

該名女子提到，自己本身有潔癖，沒有紙拖鞋必須直接踩在飯店地板上，心理上相當不自在，尤其想到部分飯店房間仍鋪設地毯，更讓人難以接受。她坦言，支持環保政策方向，但認為仍有部分用品不應完全消失，特別是高級飯店，更應在環保與服務品質之間取得平衡。

對於這情況，不少網友也認為，「假借環保的名義行減少成本之實」、「政府說不主動提供，業者直接解讀成不提供，要付費」、「而且明明他們的成本減少了，然後不降價就算了還漲價」、「我實在是覺得台灣飯店這種以環保之名行cost down之實真的非常過分」、「不提供備品可以，不提供但飯店有賣，這種才讓人反感」。

而一次性用品的爭議時有所聞，先前也發生過網友批國旅住宿業者稱不提供大浴巾，當時觀光署則表示，旅宿業「僅針對一次性小瓶裝盥洗用品與拋棄式個人衛生用品」實施減塑措施，非一次性基本旅宿用品「均照常提供」，不受影響。

觀光署強調，旅宿業者應於官網及現場明確公告，保障旅客知的權益與住宿體驗。同時，也鼓勵業者透過電話、訂房信件或其他通訊軟體等方式提醒旅客自備盥洗用品，培養綠色旅遊新習慣。

針對旅宿業一次性用品規範，環境部資源循環署公告指出，自114年1月1日起，旅宿業者不得主動提供梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等個人衛生用品，但可改提供容量大於180毫升的大瓶裝盥洗及保養用品。公告也說明，相關用品不應陳列於營業場所供自由取用，但若消費者臨時住宿或忘記攜帶，仍可向業者索取或購買；此外，一次性拖鞋並未列入限制項目。

