台大癌醫中心新人事 肝臟移植權威吳耀銘接棒院長 首先優化留才

台大醫院癌醫中心分院今日舉行院長交接典禮，新任院長吳耀銘正式從楊志新手中接下重擔，他以「積極留才攬才」與「深化總院合作」為首要任務，自許把病人及同仁都照顧好，落實以人為本的全方位人才永續經營模式。

吳耀銘表示，台大醫院癌醫中心分院於2018年底試營運，致力於成為亞洲首善的抗癌旗艦醫院。一路走來，有台大各系統的資源，以及鴻海集團創辦人郭台銘的支持，已經建立了很好的基礎，會致力於延續癌友希望並守護生命價值，提升台灣醫療品質。

吳耀銘指出，醫療科技日新月異，台大醫療體系的願景一直都是成為亞洲頂尖、世界一流，其目標也是提供一流的服務，以病人為中心提供全人治療。除了肩負國家級教學醫院的社會責任，台灣醫療正面臨嚴峻的「缺人」挑戰，高齡加缺工反映在急診嚴重壅塞以及關床情況。

面對醫療產業的人才荒，吳耀銘說，新上任最重要的工作之一即是「留才」與「攬才」，其中又以護理人員為重中之重。「護理同仁是醫療照護體系的核心力量。」他強調，護理師的角色日益重要，不僅是醫療團隊的核心成員，更是病患與家屬的堅實後盾。未來會優化制度設計、工作環境改善以，打造一個讓員工感到幸福的職場環境。

呼應衛福部長石崇良喊出的醫護加薪，吳耀銘承諾，將以「癌醫整體福祉」為最高考量，全力配合台大總院的整體規畫。另外，已經在大安區找好地籌建員工宿舍大樓，設置醫護宿舍、員工運動空間等，另打造媲美商務艙等級的休憩中心，24小時提供咖啡點心，緩解高壓工作帶來的身心疲勞。

吳耀銘原為台大醫院癌醫中心分院副院長，同時也是腫瘤外科和肝膽胰腫瘤外科的兼任主治醫師與台大醫學院外科教授，專長肝膽外科、器官移植、細胞移植、急性肝臟衰竭、再生醫學，仍持續專注肝臟腫瘤、腫瘤生成以及致癌機制等議題。