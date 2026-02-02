快訊

始源也到金寶山了！ S媽忍不住大聲哭喊「寶貝妳重生了」

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

郵政金融普及率高 總統盼數位時代轉型成功

中央社／ 台北2日電

因信件量減少，中華郵政面臨轉型關鍵。總統賴清德今天表示，郵局金融有2950萬戶開戶，普及率相當高；面對數位化時代，信件越來越少，盼中華郵政轉型成功。

總統賴清德今天前往慰勉台北郵局快捷郵件投遞員工時表示，中華郵政正面臨轉型，數位化的時代，信件越來越少，要怎麼轉型、轉型到什麼程度，以及有沒有遇到困難，都是他關切的議題。

賴總統說，很多人跟他一樣，對中華郵政的感情很深，小時候每天都會看到郵差，也有很長的一段時間在等郵差，郵差對每個家庭、每個人都很重要，就像家中的一份子。

賴總統表示，很多人都有同樣的經驗，人生第一個存摺是在郵局；根據中華郵政統計，目前共有2950萬戶的郵政金融開戶，普及率大於100%，就像手機一樣普及率相當高。

此外，賴總統表示，郵局定存戶有677萬戶，差不多每2名大人就有1名在郵局有定存，但這不是為了賺錢，是希望鼓勵民眾做好儲蓄，幫助國家社會做好建設；中華郵政分布範圍服務層面很廣，每個村里都有郵筒，每個鄉鎮都有郵局，這不是哪家快捷公司可以比較，這也是中華郵政相較其他物流公司的優勢。

交通部長陳世凱說，中華郵政近年改革成功，郵務量一直上升，雖然信件減少，但物流增加，因此中華郵政要抓緊時機改革，而在這一、兩年面對地緣政治和匯率風險，中華郵政都有獲利。

中華郵政董事長王國材指出，賴總統是首位來台北郵局慰勞的總統；現在各國郵局趨勢都是寄信減少，因此都面臨轉型，中華郵政亦不例外，近年也有很多成果。

中華郵政 郵局

延伸閱讀

【重磅快評】知情人士獻計對付李貞秀 真是小看綠官了

影／指藍白擋總預算卻通過3爭議法案 賴清德總統：盼民眾評評理

影／藍白阻撓總預算卻通過顏寬恒、中天條款 賴清德：盼民眾評評理

吳子嘉稱他爭總召是要向賴總統討債 柯建銘喊告：不實訊息

相關新聞

國外藥品「代友出售」要小心 衛生局稽查這3項最常見：最高罰200萬

春節連假9天，出國旅遊夯，不少民眾會帶眼藥水、止痛藥、隱形眼鏡等產品，北市衛生局提醒，相關藥品都有管制數量，隱眼、OK繃...

打疫苗、做健檢可賺「健康幣」 衛福部最快4月上路

衛福部宣布2026年起，推出全新的「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢，就能取得回饋並兌換好處。衛福部次長莊人祥表示，目前...

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

勞動基金運用局今公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率16.06％，為歷年新高...

台大癌醫中心新人事 肝臟移植權威吳耀銘接棒院長 首先優化留才

台大醫院癌醫中心分院今日舉行院長交接典禮，新任院長吳耀銘正式從楊志新手中接下重擔，他以「積極留才攬才」與「深化總院合作」...

環境部強化AI使用 盼完成廢棄物修法

環境部簡報是用AI作的！環境部長彭啟明2日在媒體茶敘表示，已在部內積極推廣AI使用以增加辦公效率，並強調今年希望能通過資源與廢清雙法修正、改善辦公空間、緩解土方之亂與爭取2027年成立2個中心，並加強環評溝通與加強部內人才培育。

照顧孫子女防老化 助提升大腦認知健康

應該多讓祖父母照顧孫子女！荷蘭預防老化研究指出，祖父母照顧孫輩能提升大腦認知能力，尤其在記憶力與語言流暢度方面表現最佳，並來自投入照護的整體經驗。如今，祖父母的隔代教養有助預防認知退化，其中家庭支持仍是影響成效的關鍵因素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。