郵政金融普及率高 總統盼數位時代轉型成功

因信件量減少，中華郵政面臨轉型關鍵。總統賴清德今天表示，郵局金融有2950萬戶開戶，普及率相當高；面對數位化時代，信件越來越少，盼中華郵政轉型成功。

總統賴清德今天前往慰勉台北郵局快捷郵件投遞員工時表示，中華郵政正面臨轉型，數位化的時代，信件越來越少，要怎麼轉型、轉型到什麼程度，以及有沒有遇到困難，都是他關切的議題。

賴總統說，很多人跟他一樣，對中華郵政的感情很深，小時候每天都會看到郵差，也有很長的一段時間在等郵差，郵差對每個家庭、每個人都很重要，就像家中的一份子。

賴總統表示，很多人都有同樣的經驗，人生第一個存摺是在郵局；根據中華郵政統計，目前共有2950萬戶的郵政金融開戶，普及率大於100%，就像手機一樣普及率相當高。

此外，賴總統表示，郵局定存戶有677萬戶，差不多每2名大人就有1名在郵局有定存，但這不是為了賺錢，是希望鼓勵民眾做好儲蓄，幫助國家社會做好建設；中華郵政分布範圍服務層面很廣，每個村里都有郵筒，每個鄉鎮都有郵局，這不是哪家快捷公司可以比較，這也是中華郵政相較其他物流公司的優勢。

交通部長陳世凱說，中華郵政近年改革成功，郵務量一直上升，雖然信件減少，但物流增加，因此中華郵政要抓緊時機改革，而在這一、兩年面對地緣政治和匯率風險，中華郵政都有獲利。

中華郵政董事長王國材指出，賴總統是首位來台北郵局慰勞的總統；現在各國郵局趨勢都是寄信減少，因此都面臨轉型，中華郵政亦不例外，近年也有很多成果。