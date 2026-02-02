快訊

始源也到金寶山了！ S媽忍不住大聲哭喊「寶貝妳重生了」

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

彭啓明2月21日出訪歐盟 洽談碳邊境調整機制

中央社／ 風台北2日電

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）今年上路，環境部彭啓明今天表示，環境部將於農曆春節初五（21日）出訪歐盟洽談相關事宜，兩大議題為查驗證機構認可及碳費抵減認定。

今年實施的歐盟碳邊境調整機制，是全球第一個碳邊境關稅，規定若引進超過歐盟二氧化碳排放標準的海外產品，進口商必須購買憑證，以免歐盟本地業者因減碳增加成本，遭受低價進口產品不公平競爭。

彭啓明今天表示，預計於農曆春節初五前往歐盟接洽CBAM相關事宜，主要討論兩大重點，首先關於查驗證機構認可，確認台灣核發的查驗證是否能與歐盟對接；另外是碳費抵減認定，釐清台灣在國內繳納的碳費如何抵減、抵減多少及相關認定標準。

彭啓明補充，目前環境部與經濟部、經貿談判辦公室組成技術小組會議，正在進行初步討論，本次出訪是希望能進一步達成高層共識。

彭啓明對此是「正向樂觀」看待，因為台灣的碳費制度與查驗證制度都已經上路，獲得歐盟正面回應。

彭啓明說，由於各國的碳定價制度不同，也需要一一與歐盟協商。他希望台灣能搶在第一批或第二批完成，預計今年年中會有較明確的好結果。

此外，彭啓明提到，除了歐盟，環境部也正密切關注美國近期通過的類似境外污染法案。他強調，環境部會走在前緣，協助國內廠商應對國際貿易障礙。

歐盟 彭啓明 環境部

延伸閱讀

近200廠排碳大戶提減量計畫 彭啓明：將帶動綠色產業成長

取締違法傾倒土方 彭啟明預告修2法：將提高刑責遏止犯罪

鼓勵安裝立面光電 內政部擬提出給予碳權、企業獎勵措施

整合極端氣候與健康治理 環衛雙部長聯席會今召開

相關新聞

國外藥品「代友出售」要小心 衛生局稽查這3項最常見：最高罰200萬

春節連假9天，出國旅遊夯，不少民眾會帶眼藥水、止痛藥、隱形眼鏡等產品，北市衛生局提醒，相關藥品都有管制數量，隱眼、OK繃...

打疫苗、做健檢可賺「健康幣」 衛福部最快4月上路

衛福部宣布2026年起，推出全新的「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢，就能取得回饋並兌換好處。衛福部次長莊人祥表示，目前...

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

勞動基金運用局今公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率16.06％，為歷年新高...

台大癌醫中心新人事 肝臟移植權威吳耀銘接棒院長 首先優化留才

台大醫院癌醫中心分院今日舉行院長交接典禮，新任院長吳耀銘正式從楊志新手中接下重擔，他以「積極留才攬才」與「深化總院合作」...

環境部強化AI使用 盼完成廢棄物修法

環境部簡報是用AI作的！環境部長彭啟明2日在媒體茶敘表示，已在部內積極推廣AI使用以增加辦公效率，並強調今年希望能通過資源與廢清雙法修正、改善辦公空間、緩解土方之亂與爭取2027年成立2個中心，並加強環評溝通與加強部內人才培育。

照顧孫子女防老化 助提升大腦認知健康

應該多讓祖父母照顧孫子女！荷蘭預防老化研究指出，祖父母照顧孫輩能提升大腦認知能力，尤其在記憶力與語言流暢度方面表現最佳，並來自投入照護的整體經驗。如今，祖父母的隔代教養有助預防認知退化，其中家庭支持仍是影響成效的關鍵因素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。