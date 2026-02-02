彭啓明2月21日出訪歐盟 洽談碳邊境調整機制

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）今年上路，環境部長彭啓明今天表示，環境部將於農曆春節初五（21日）出訪歐盟洽談相關事宜，兩大議題為查驗證機構認可及碳費抵減認定。

今年實施的歐盟碳邊境調整機制，是全球第一個碳邊境關稅，規定若引進超過歐盟二氧化碳排放標準的海外產品，進口商必須購買憑證，以免歐盟本地業者因減碳增加成本，遭受低價進口產品不公平競爭。

彭啓明今天表示，預計於農曆春節初五前往歐盟接洽CBAM相關事宜，主要討論兩大重點，首先關於查驗證機構認可，確認台灣核發的查驗證是否能與歐盟對接；另外是碳費抵減認定，釐清台灣在國內繳納的碳費如何抵減、抵減多少及相關認定標準。

彭啓明補充，目前環境部與經濟部、經貿談判辦公室組成技術小組會議，正在進行初步討論，本次出訪是希望能進一步達成高層共識。

彭啓明對此是「正向樂觀」看待，因為台灣的碳費制度與查驗證制度都已經上路，獲得歐盟正面回應。

彭啓明說，由於各國的碳定價制度不同，也需要一一與歐盟協商。他希望台灣能搶在第一批或第二批完成，預計今年年中會有較明確的好結果。

此外，彭啓明提到，除了歐盟，環境部也正密切關注美國近期通過的類似境外污染法案。他強調，環境部會走在前緣，協助國內廠商應對國際貿易障礙。