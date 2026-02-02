濕地變屍地？彰化海岸遲不公告國際濕地 環團批評是保育恥辱

彰化縣從福興到大城海岸擁有1.2萬公頃的濕地，2009年獲內政部評選為「國際級彰化海岸濕地」第一名，但迄今仍未具法定身分，環團在今天「國際濕地日」到彰化縣政府請願，稱濕地成為風光電業者覬覦的肥豬肉，成為哀鴻遍野的「屍地」，要求縣府支持向中央爭取劃設為國際級重要濕地，縣府表示支持。

包括彰化縣環保聯盟、台灣媽祖魚保育聯盟等環保團體代表約20人，今天上午帶著白海豚及海牛載客等照片，到縣府廣場請願，彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，今年是我國濕地法正式實施滿10年，而台灣特殊的彰化海岸濕地，早在2009年就被當時的內政部營建署國家重要濕地評選小組，是當時76處國家濕地中，評鑑排名第一名的國際級濕地。

施月英說，當時因國光石化開發案，造成國際級彰化海岸濕地的法定身分懸而未決，雖然國光石化因地方抗爭撤案迄今15年，歷經彰化縣野鳥學會向中央申請，仍無法如願，濕地成為風光電業者覬覦的肥豬肉，恐將成為哀鴻遍野的屍地，呼籲彰化縣政府共同支持彰化海岸劃設國際級重要濕地，中央成立專責的國家濕地管理處，期待濕地觀光產業也帶動周邊農漁牧業的升級與發展。

彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉陽說，彰化海岸濕地是全台灣最大的海岸濕地，迄今無法公告有兩大阻力，除了當初支持開發的少數地方人士還不認輸，過去每次要公告時候就會到內政部反對，中央即以地方還有反對聲音代表沒有共識，才遲遲不公告，另外，主管濕地的內政部未能了解在地民情，經環團多年努力，當地居民知道保留濕地可以創造更多經濟及農漁業發展，所以其實民意已經轉向了，今年再不公告，就是台灣濕地保育史上最大的恥辱。

返鄉青年漁民、芳苑海牛學校副校長林昱志說，這塊濕地擁有全世界唯一的「牛車採蚵」文化， 迄今前來觀光體驗已有600多萬人，呼籲中央盡速成立國家濕地管理中心，帶入完整配套措施，帶動地方發展。

被彰化海岸所感動的高二女生李沛宸說，被彰化海岸濕地這塊土地不只是保護人類，並為人類提供資源，它更是很多、無數小生命的家。所以，我們不應該為了經濟發展跟能源生產、綠化能源而它的重要性。身為人類在這塊土地的主要責任，是要先保護它，再使用它，如果連她一個16歲的高中生都能看到這塊土地的重要性，她我相信政府也能意識到這塊土地很重要，並採取行動去保護這塊土地。