快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

聽新聞
0:00 / 0:00

濕地變屍地？彰化海岸遲不公告國際濕地 環團批評是保育恥辱

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
擁有1.2萬公頃的彰化海岸濕地，2009年獲內政部評選為國際級濕地第一名，但迄今仍未具法定身分，環團在今天「國際濕地日」到彰化縣政府請願，由縣府農業處長郭至善接見。記者劉明岩／攝影
擁有1.2萬公頃的彰化海岸濕地，2009年獲內政部評選為國際級濕地第一名，但迄今仍未具法定身分，環團在今天「國際濕地日」到彰化縣政府請願，由縣府農業處長郭至善接見。記者劉明岩／攝影

彰化縣從福興到大城海岸擁有1.2萬公頃的濕地，2009年獲內政部評選為「國際級彰化海岸濕地」第一名，但迄今仍未具法定身分，環團在今天「國際濕地日」到彰化縣政府請願，稱濕地成為風光電業者覬覦的肥豬肉，成為哀鴻遍野的「屍地」，要求縣府支持向中央爭取劃設為國際級重要濕地，縣府表示支持。

包括彰化縣環保聯盟、台灣媽祖魚保育聯盟等環保團體代表約20人，今天上午帶著白海豚及海牛載客等照片，到縣府廣場請願，彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，今年是我國濕地法正式實施滿10年，而台灣特殊的彰化海岸濕地，早在2009年就被當時的內政部營建署國家重要濕地評選小組，是當時76處國家濕地中，評鑑排名第一名的國際級濕地。

施月英說，當時因國光石化開發案，造成國際級彰化海岸濕地的法定身分懸而未決，雖然國光石化因地方抗爭撤案迄今15年，歷經彰化縣野鳥學會向中央申請，仍無法如願，濕地成為風光電業者覬覦的肥豬肉，恐將成為哀鴻遍野的屍地，呼籲彰化縣政府共同支持彰化海岸劃設國際級重要濕地，中央成立專責的國家濕地管理處，期待濕地觀光產業也帶動周邊農漁牧業的升級與發展。

彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉陽說，彰化海岸濕地是全台灣最大的海岸濕地，迄今無法公告有兩大阻力，除了當初支持開發的少數地方人士還不認輸，過去每次要公告時候就會到內政部反對，中央即以地方還有反對聲音代表沒有共識，才遲遲不公告，另外，主管濕地的內政部未能了解在地民情，經環團多年努力，當地居民知道保留濕地可以創造更多經濟及農漁業發展，所以其實民意已經轉向了，今年再不公告，就是台灣濕地保育史上最大的恥辱。

返鄉青年漁民、芳苑海牛學校副校長林昱志說，這塊濕地擁有全世界唯一的「牛車採蚵」文化， 迄今前來觀光體驗已有600多萬人，呼籲中央盡速成立國家濕地管理中心，帶入完整配套措施，帶動地方發展。

被彰化海岸所感動的高二女生李沛宸說，被彰化海岸濕地這塊土地不只是保護人類，並為人類提供資源，它更是很多、無數小生命的家。所以，我們不應該為了經濟發展跟能源生產、綠化能源而它的重要性。身為人類在這塊土地的主要責任，是要先保護它，再使用它，如果連她一個16歲的高中生都能看到這塊土地的重要性，她我相信政府也能意識到這塊土地很重要，並採取行動去保護這塊土地。

彰化縣政府農業處長郭至善到場接受請願時表示，縣府支持彰化海岸濕地劃設為國際級重要濕地，日前並在芳苑鄉公所召開彰化海岸濕地發展方向座談會，邀請中央部會與在地民眾對話，會中達成劃設為國家級以上重要濕地共識，縣府將持續協助提送至內政部國家公園署申請評定為國際級重要濕地，與在地民眾及環保團體共同爭取由中央成立專責的濕地管理處，透過濕地保育法保護彰化濕地生態及農漁民生計。

擁有1.2萬公頃的彰化海岸濕地，2009年獲內政部評選為國際級濕地第一名，但迄今仍未具法定身分，環團在今天「國際濕地日」到彰化縣政府請願，彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉陽認為最大阻力來自中央。記者劉明岩／攝影
擁有1.2萬公頃的彰化海岸濕地，2009年獲內政部評選為國際級濕地第一名，但迄今仍未具法定身分，環團在今天「國際濕地日」到彰化縣政府請願，彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉陽認為最大阻力來自中央。記者劉明岩／攝影
擁有1.2萬公頃的彰化海岸濕地，2009年獲內政部評選為國際級濕地第一名，但迄今仍未具法定身分，環團在今天「國際濕地日」到彰化縣政府請願，由縣府農業處長郭至善接見。記者劉明岩／攝影
擁有1.2萬公頃的彰化海岸濕地，2009年獲內政部評選為國際級濕地第一名，但迄今仍未具法定身分，環團在今天「國際濕地日」到彰化縣政府請願，由縣府農業處長郭至善接見。記者劉明岩／攝影
擁有1.2萬公頃的彰化海岸濕地，2009年獲內政部評選為國際級濕地第一名，但迄今仍未具法定身分，環團在今天「國際濕地日」到彰化縣政府請願，16歲高中女生李沛宸要求政府保護這塊濕地。記者劉明岩／攝影
擁有1.2萬公頃的彰化海岸濕地，2009年獲內政部評選為國際級濕地第一名，但迄今仍未具法定身分，環團在今天「國際濕地日」到彰化縣政府請願，16歲高中女生李沛宸要求政府保護這塊濕地。記者劉明岩／攝影
擁有1.2萬公頃的彰化海岸濕地，2009年獲內政部評選為國際級濕地第一名，但迄今仍未具法定身分，環團在今天「國際濕地日」到彰化縣政府請願，由縣府農業處長郭至善接見。圖／蔡嘉陽提供
擁有1.2萬公頃的彰化海岸濕地，2009年獲內政部評選為國際級濕地第一名，但迄今仍未具法定身分，環團在今天「國際濕地日」到彰化縣政府請願，由縣府農業處長郭至善接見。圖／蔡嘉陽提供

濕地 內政部

延伸閱讀

陸配李貞秀遞補立委 內政部：若1年內未放棄中國籍應由立院解職

富邦證券守護濕地有成 獲國產署表揚

斥資近9千萬！彰化芳苑濕地紅樹林海空步道二期完工 3大亮點春節迎賓

大嵙崁清淤輸送系統全線通車 完善大龍門觀光廊帶交通基石

相關新聞

台鐵春節疏運再加開64班車 周四凌晨0時開搶

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月14日至2月22日全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列...

華信、立榮航空清明兒童節連假離島航班 上午開搶

今年清明節有4天連假，交通部民用航空局指出，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1440架次，計118730個座位數，今...

打疫苗、做健檢可賺「健康幣」 衛福部最快4月上路

衛福部宣布2026年起，推出全新的「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢，就能取得回饋並兌換好處。衛福部次長莊人祥表示，目前...

漢他病毒感染像感冒卻致命 蘇一峰：惡化成大白肺死亡率高達8、9成

台北市大安區日前一名70多歲男性，感染漢他病毒死亡，引發各界關注。胸腔科醫師蘇一峰今解釋，漢他病毒症狀其實與一般感冒很像...

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

勞動基金運用局今公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率16.06％，為歷年新高...

低碳年菜營養師新提案 年菜規劃以「吃得完」為原則

多數年菜常高油、高鹽、高熱量，準備太多容易造成食物浪費，衛福部豐原醫院營養師張秋密表示，年節飲食不只是健康議題，更與飲食...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。