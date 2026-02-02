環境部強化AI使用 盼完成廢棄物修法

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

環境部簡報是用AI作的！環境部長彭啟明2日在媒體茶敘表示，已在部內積極推廣AI使用以增加辦公效率，並強調今年希望能通過資源與廢清雙法修正、改善辦公空間、緩解土方之亂與爭取2027年成立2個中心，並加強環評溝通與加強部內人才培育。

鼓勵45歲以下進修

環境部長彭啟明表示，他上任後鼓勵從部會首長起就要多用AI，因此部內使用Gemini還有Notebook LM的比例愈來愈高，除了簡報愈來愈漂亮，但加班時間可以更少，且部內很好的報告可以透過Notebook LM進行有效率的彙整。

彭啟明笑說，與過去的環境部（還有環保署）相比，他平均1個月有45.1則新聞稿是歷屆首長之最，對此他表示，環境部很多事情雖然小但很專業，且與民眾生活相關，除了政治以外，許多生活議題民眾也相當關心，未來會加強曝光。另外，他也宣布部內將鼓勵45歲以下同仁出國進修碩博士，盼培養更多人才。

環評加強對外溝通

針對外界關注的土石方之亂，彭啟明強調，源頭解決才是重點，目前已推出「廢棄物管理及資源化行動方案」，還有推動資源循環雙法因應，綜合來說是「雞尾酒療法」，也就是新問題要用各種方法嘗試解決。

談到今年的施政新目標，彭啟明宣布，希望能通過資源與廢清雙法修正、改善辦公空間與爭取2027年成立國家化學安全應變中心與氣候變遷調適韌性中心，還有舉辦新活動加強宣導民眾環保與淨零觀念。環評部分，彭啟明坦言確實不好改，但針對沙崙科學園區牽涉草鴞保育的地方，正在嘗試加強與公民團體的前端溝通，盼降低開發過程的爭議。

