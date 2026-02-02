快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

照顧孫子女防老化 助提升大腦認知健康

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
荷蘭預防老化研究指出，祖父母照顧孫輩能提升大腦認知能力，親子活動有助預防認知退化。（Photo from Getty Images）
荷蘭預防老化研究指出，祖父母照顧孫輩能提升大腦認知能力，親子活動有助預防認知退化。（Photo from Getty Images）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

應該多讓祖父母照顧孫子女！荷蘭預防老化研究指出，祖父母照顧孫輩能提升大腦認知能力，尤其在記憶力與語言流暢度方面表現最佳，並來自投入照護的整體經驗。如今，祖父母的隔代教養有助預防認知退化，其中家庭支持仍是影響成效的關鍵因素。

照顧孫輩防老化

大眾科學》報導，針對祖父母身份與大腦健康的影響，荷蘭蒂爾堡大學研究團隊檢視2887位祖父母的健康數據，其中所有參與者的平均年齡為67歲，並於2016年至2022年間完成三次認知測試，包括過去一年中是否曾照顧孫子女，以及提供托育的頻率及照顧方式。

結果發現，與孫輩相處的祖父母在記憶力和語言流暢度測驗中得分較高，即使調整了年齡、健康狀況及其他因素，無論照護的頻率和類型，參與度較高的祖父母的測驗分數仍然最高。

對此，照顧孫子女能提升祖父母的認知健康，無論活動頻率或類型，參與育兒的長者在記憶力與語言流暢度測試中表現更好，認知退化速度也明顯減緩。

祖父母親子活動

今日心理學》報導，隨著年齡增長，年長者透過參與大腦認知活動提升認知健康，像是拼圖和文字遊戲，進而改善記憶力、提升解決問題能力並提升思維速度。

這項研究顯示，祖父母的隔代教養包括陪伴玩耍、協助課業、準備餐點，以及開車接送和參加課外活動，都有助於減緩大腦認知退化。

【更多精采內容，詳見

父母

延伸閱讀

不只是記憶衰退 專家揭失智症常被忽視的「早期關鍵徵兆」

失智2新藥年破百萬元健保暫不給付 專家：未來治療恐受限經濟條件

神經科醫師點名傷腦習慣 不戒恐「打亂神經系統」

60歲後保護大腦健康？專家教你做對6件事：越早投資越佳

相關新聞

台鐵春節疏運再加開64班車 周四凌晨0時開搶

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月14日至2月22日全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列...

華信、立榮航空清明兒童節連假離島航班 上午開搶

今年清明節有4天連假，交通部民用航空局指出，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1440架次，計118730個座位數，今...

打疫苗、做健檢可賺「健康幣」 衛福部最快4月上路

衛福部宣布2026年起，推出全新的「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢，就能取得回饋並兌換好處。衛福部次長莊人祥表示，目前...

漢他病毒感染像感冒卻致命 蘇一峰：惡化成大白肺死亡率高達8、9成

台北市大安區日前一名70多歲男性，感染漢他病毒死亡，引發各界關注。胸腔科醫師蘇一峰今解釋，漢他病毒症狀其實與一般感冒很像...

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

勞動基金運用局今公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率16.06％，為歷年新高...

低碳年菜營養師新提案 年菜規劃以「吃得完」為原則

多數年菜常高油、高鹽、高熱量，準備太多容易造成食物浪費，衛福部豐原醫院營養師張秋密表示，年節飲食不只是健康議題，更與飲食...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。