照顧孫子女防老化 助提升大腦認知健康

應該多讓祖父母照顧孫子女！荷蘭預防老化研究指出，祖父母照顧孫輩能提升大腦認知能力，尤其在記憶力與語言流暢度方面表現最佳，並來自投入照護的整體經驗。如今，祖父母的隔代教養有助預防認知退化，其中家庭支持仍是影響成效的關鍵因素。

照顧孫輩防老化

《大眾科學》報導，針對祖父母身份與大腦健康的影響，荷蘭蒂爾堡大學研究團隊檢視2887位祖父母的健康數據，其中所有參與者的平均年齡為67歲，並於2016年至2022年間完成三次認知測試，包括過去一年中是否曾照顧孫子女，以及提供托育的頻率及照顧方式。

結果發現，與孫輩相處的祖父母在記憶力和語言流暢度測驗中得分較高，即使調整了年齡、健康狀況及其他因素，無論照護的頻率和類型，參與度較高的祖父母的測驗分數仍然最高。

對此，照顧孫子女能提升祖父母的認知健康，無論活動頻率或類型，參與育兒的長者在記憶力與語言流暢度測試中表現更好，認知退化速度也明顯減緩。

祖父母親子活動

《今日心理學》報導，隨著年齡增長，年長者透過參與大腦認知活動提升認知健康，像是拼圖和文字遊戲，進而改善記憶力、提升解決問題能力並提升思維速度。

這項研究顯示，祖父母的隔代教養包括陪伴玩耍、協助課業、準備餐點，以及開車接送和參加課外活動，都有助於減緩大腦認知退化。

