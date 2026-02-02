快訊

周三立春迎馬年…4生肖躲春、3生肖接福 做1事財運開紅盤

西班牙高鐵事故初步報告出爐，軌道斷裂釀45死200傷

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

遏阻大貨車國道超載及逃磅 3月1日再增3處動態地磅系統

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
動態地磅系統示意圖。圖／交通部高公局提供
動態地磅系統示意圖。圖／交通部高公局提供

為提升國道載重大貨車過磅效率，並遏阻超載及逃磅情形，交通部高公局於國1汐止南向、國3樹林南向等13處地磅站建置動態地磅系統，今年3月1日起，將再啟用國1員林北向、新營北向及國3龍潭南向等3處地磅站的動態地磅系統，若超載且逃磅，將依道交條例可處9萬元罰鍰。

為維護高速公路行車安全及路面品質，高公局迄今已於國1汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、新市北向、岡山北向、國3樹林南向、樹林北向、龍潭北向、後龍南向、後龍北向及田寮北向等13處地磅站建置動態地磅系統。

高公局宣布，今年3月1日起，將再啟用國1員林北向、新營北向及國3龍潭南向等3處地磅站的動態地磅系統。

何謂主線篩選式動態地磅？高公局說明，主線篩選式動態地磅是於國道主線設置3道門架，當地磅站開磅，載重大貨車行經第1道門架時，動態地磅及車牌辨識系統即記錄車號及車輛總重。

明顯未超載車輛的車號，會顯示於第2道門架「閃光燈亮時/載重大貨車過磅/右列車輛除外」標誌，右側的資訊可變標誌（CMS），該車即毋須進入地磅站過磅。

若車號未顯示CMS上，表示該車有疑似超載之虞，駕駛人即須依標誌指示進入地磅站過磅，否則視為逃磅；第3道門架會將逃磅車輛影像畫面予以記錄，高公局再將違規證據資料提供國道公路警察局依「道路交通管理處罰條例」第29-2條第4項規定予以舉發，可處9萬元罰鍰。

高公局提醒，載重大貨車行經設有主線篩選式動態地磅系統之地磅站時，請遵循第2道門架上方之標誌及CMS指示行車；行經其他未設動態地磅之地磅站時，則遵循地磅站前「閃光燈亮時／載重大貨車過磅」標誌指示過磅，切勿心存僥倖逃磅，以免受罰。

高公局呼籲，貨車駕駛裝載貨物切勿超載，應平均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固，以免貨物散落或於緊急狀況時影響車輛操控；行駛高速公路應妥為檢查車況並與前車保持適當安全距離，並隨時注意車前狀態，勿超速或疲勞駕駛；尤其行經匝環道時，務必依速限行駛，避免車輛翻覆， 以維自身及他人行車安全。

高公局 標誌 國道

延伸閱讀

楊文科拜會高公局爭取交通建設 加速湖口第二交流道與國1匝道

國道驚悚！小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

大貨車台61線掉「黑色大桶」險砸騎士！警方開罰了

彰化和美濱海路死亡車禍 74歲機車騎士遭大貨車輾過不治

相關新聞

台鐵春節疏運再加開64班車 周四凌晨0時開搶

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月14日至2月22日全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列...

華信、立榮航空清明兒童節連假離島航班 上午開搶

今年清明節有4天連假，交通部民用航空局指出，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1440架次，計118730個座位數，今...

打疫苗、做健檢可賺「健康幣」 衛福部最快4月上路

衛福部宣布2026年起，推出全新的「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢，就能取得回饋並兌換好處。衛福部次長莊人祥表示，目前...

漢他病毒感染像感冒卻致命 蘇一峰：惡化成大白肺死亡率高達8、9成

台北市大安區日前一名70多歲男性，感染漢他病毒死亡，引發各界關注。胸腔科醫師蘇一峰今解釋，漢他病毒症狀其實與一般感冒很像...

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

勞動基金運用局今公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率16.06％，為歷年新高...

低碳年菜營養師新提案 年菜規劃以「吃得完」為原則

多數年菜常高油、高鹽、高熱量，準備太多容易造成食物浪費，衛福部豐原醫院營養師張秋密表示，年節飲食不只是健康議題，更與飲食...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。