快訊

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

揭密！壽險匯率會計新制 金管會端6大配套讓外界服氣

中壢街頭槍響大作！男疑變造車牌拒檢衝撞 警連開10多槍追緝中

打疫苗、做健檢可賺「健康幣」 衛福部最快4月上路

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
癌症希望基金會董事長莊國偉今呼應2026年世界癌症日主題，號召近百位醫護人員與志工參與，挑戰3天騎乘北高400公里。記者廖靜清／攝影
癌症希望基金會董事長莊國偉今呼應2026年世界癌症日主題，號召近百位醫護人員與志工參與，挑戰3天騎乘北高400公里。記者廖靜清／攝影

衛福部宣布2026年起，推出全新的「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢，就能取得回饋並兌換好處。衛福部次長莊人祥表示，目前規畫進度如火如荼中，是否如部長先前所說的最快4月上路，會再統一正式公布。至於民眾擔心的「數位落差」，會簡化操作流程，並加強針對長者的數位工具應用協助，確保健康政策的使用性。

莊人祥說，希望藉由健康促進產生價值的「健康幣」，將以健保署的「健康存摺」APP為使用平台，納入所有的預防篩檢、施打公費或自費疫苗，累積的點數預計可用於折抵運動健身、健康食品購買等消費。另外，將串聯健保署的系統，資料管理與資訊整合由衛福部資訊處負責，控管所有資訊安全。

莊人祥強調，「健康幣」是健康數據匯流的概念與實踐，民眾進行健康預防、累積點數，再兌換對健康有益的品項，例如無糖飲料、蔬食便當或是運動課程等。目前已經有許多廠商有參與意願，包括壽險公司、連鎖超商、健康社群等，一定可以串成大健康產業鏈。

「健康幣」包括打疫苗、篩檢、健檢等，政府推出多項癌症篩檢和公費疫苗接種，提高民眾對健康的重視。莊人祥今日參加癌症希望基金會舉辦的北高雙城自行車騎行挑戰，擔任活動領騎並分享抗癌心路歷程，他以「癌友」身分呼籲，定期篩檢很重要，而罹癌後，除了接受治療，適度運動能顯著減輕癌因性疲勞、提升心肺功能與生活品質。

癌症希望基金會董事長莊國偉表示，國內外研究證實，規律且適切的運動有助於癌症恢復，並協助癌友重建生活節奏。今年呼應2026年世界癌症日主題，強調每位癌友抗癌的獨特性，號召近百位醫護人員與志工參與，挑戰3天騎乘北高400公里，共有8位勇士將全程騎完。

癌症 莊人祥 篩檢

延伸閱讀

除了美國關稅戰外 海外台商關切台灣遠距醫療持續上線

專訪／白冰冰不健檢越過最忌諱的9 見胡瓜受挫曝兩次聯絡失敗內幕

胃癌逾8成因幽門螺旋桿菌起 45至74歲可公費檢測

莊人祥自曝罹癌過程 曾被檢出有「這隻菌」 忽視胃發炎、僅7年就成癌

相關新聞

台鐵春節疏運再加開64班車 周四凌晨0時開搶

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月14日至2月22日全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列...

華信、立榮航空清明兒童節連假離島航班 上午開搶

今年清明節有4天連假，交通部民用航空局指出，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1440架次，計118730個座位數，今...

漢他病毒感染像感冒卻致命 蘇一峰：惡化成大白肺死亡率高達8、9成

台北市大安區日前一名70多歲男性，感染漢他病毒死亡，引發各界關注。胸腔科醫師蘇一峰今解釋，漢他病毒症狀其實與一般感冒很像...

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

勞動基金運用局今公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率16.06％，為歷年新高...

低碳年菜營養師新提案 年菜規劃以「吃得完」為原則

多數年菜常高油、高鹽、高熱量，準備太多容易造成食物浪費，衛福部豐原醫院營養師張秋密表示，年節飲食不只是健康議題，更與飲食...

打疫苗、做健檢可賺「健康幣」 衛福部最快4月上路

衛福部宣布2026年起，推出全新的「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢，就能取得回饋並兌換好處。衛福部次長莊人祥表示，目前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。