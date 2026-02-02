快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

聽新聞
0:00 / 0:00

呂紹嘉領軍國家青年交響樂團 「夢響．飛揚」音樂會引進陳進畫作意象

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國家交響樂團（NSO）榮譽指揮呂紹嘉(圖中)將再度率領國家青年交響樂團（NSYO）青年音樂家，攜手鋼琴家亞歷山大．寇伯林（Alexander Kobrin），巡迴苗栗、嘉義、台南與台北舉辦《夢響．飛揚》音樂會。圖／NSO提供
國家交響樂團（NSO）榮譽指揮呂紹嘉(圖中)將再度率領國家青年交響樂團（NSYO）青年音樂家，攜手鋼琴家亞歷山大．寇伯林（Alexander Kobrin），巡迴苗栗、嘉義、台南與台北舉辦《夢響．飛揚》音樂會。圖／NSO提供

國家交響樂團（NSO）榮譽指揮呂紹嘉將再度率領國家青年交響樂團（NSYO）青年音樂家，攜手鋼琴家亞歷山大．寇伯林（Alexander Kobrin），巡迴苗栗、嘉義、台南與台北舉辦《夢響．飛揚》音樂會，與各地觀眾分享青春飛揚的音樂時光。

NSO指出，本次巡演曲目橫跨當代創作與經典名作，包含台灣作曲家李元貞管絃樂連篇作品首部曲《上游》世界首演，以及德沃札克洋溢思念與希望的經典之作——E小調第九號交響曲《新世界》，並由亞歷山大．寇伯林與NSYO共同演繹貝多芬C小調第三號鋼琴協奏曲。並首度與服裝品牌UUIN攜手合作，以陳進畫作《罌粟花》為靈感設計絲巾圖樣。陳進作為青年畫家，憑藉此作在藝壇綻放光彩。此一「青年初放」的寓意，符合國家青年交響樂團的形象。

呂紹嘉表示，此次曲目的特色和土地有著緊密關係，下半場德沃札克的《新世界》交響曲是他在美國思念故鄉時所寫的曲子，可說是世界上最有名的交響曲之一，作品所描繪的土地是為美國或家鄉。

李元貞管絃樂連篇作品首部曲《上游》為客家委員會與NSO共同委託創作，作曲家透過前往新竹縣高山地區進行田野踏查的經歷，以音樂描繪客家族群與泰雅族共同生活的記憶與情感，刻劃土地、人群與文化交織而成的聲音風景。

國家青年交響樂團（NSYO）於2023年7月由國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾創立，致力於為台灣及世界各地優秀青年音樂家打造一個結合專業培訓、實務演出與國際交流的養成平台。今年寒假正式邁入第六屆。NSYO每年透過公開甄選，廣邀來自不同文化背景的青年演奏家齊聚一堂，於寒暑假期間接受NSO各聲部首席及專業音樂家的密集指導，從合奏默契、音樂詮釋到舞台實務經驗，進行全方位培育。演出足跡除遍及台灣各地，亦曾前往新加坡、泰國及日本巡演，今年三月，NSYO團員亦將前往德國參與JDPh巡演，持續深化跨文化的藝術交流，拓展青年音樂家的國際視野與合作能量。

●《夢響．飛揚》2026 國家青年交響樂團寒期巡迴音樂會，2月6日至2月10日於苗北藝文中心演藝廳、國立新港藝術高級中學演藝廳、台南文化中心演藝廳、台北表演藝術中心大劇院演出。

交響樂團 音樂會 青年

延伸閱讀

為藝才班學生加值 教育部邀請9頂尖海外音樂家授課

小提琴家哈德利希攜手鋼琴家好友 二重奏音樂對話

長榮交響樂團聘請旅德小提琴家張庭碩擔任樂團首席

「因愛而唱」10年不輟！台中愛唱歌手合唱團用歌聲點亮偏鄉希望

相關新聞

台鐵春節疏運再加開64班車 周四凌晨0時開搶

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月14日至2月22日全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列...

華信、立榮航空清明兒童節連假離島航班 上午開搶

今年清明節有4天連假，交通部民用航空局指出，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1440架次，計118730個座位數，今...

打疫苗、做健檢可賺「健康幣」 衛福部最快4月上路

衛福部宣布2026年起，推出全新的「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢，就能取得回饋並兌換好處。衛福部次長莊人祥表示，目前...

漢他病毒感染像感冒卻致命 蘇一峰：惡化成大白肺死亡率高達8、9成

台北市大安區日前一名70多歲男性，感染漢他病毒死亡，引發各界關注。胸腔科醫師蘇一峰今解釋，漢他病毒症狀其實與一般感冒很像...

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

勞動基金運用局今公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率16.06％，為歷年新高...

低碳年菜營養師新提案 年菜規劃以「吃得完」為原則

多數年菜常高油、高鹽、高熱量，準備太多容易造成食物浪費，衛福部豐原醫院營養師張秋密表示，年節飲食不只是健康議題，更與飲食...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。