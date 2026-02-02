冬令進補藏陷阱！醫警告：小心酒駕風險

隨著寒流來襲，不少民眾會以燒酒雞、薑母鴨等含酒料理進補取暖。但部立桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，這類料理即使經過烹煮，酒精仍可能殘留並被身體吸收，不僅有酒駕風險，對於酒駕再考照民眾而言，也可能導致考照評估的抽血指標升高，影響治療與考照進度。

蘇柏文表示，臨床上確實遇到部分酒駕再考照民眾，因天氣寒冷持續食用燒酒雞、薑母鴨進補，自認「沒有喝酒」，卻在門診追蹤抽血時發現相關指標不降反升，甚至比治療初期更高，讓民眾相當困惑。依現行規定，酒駕遭吊銷駕照者，須於期滿後至指定醫療機構完成酒癮評估與治療，一年需完成至少12次以上的門診評估與治療紀錄，作為後續重新考照的重要依據。

蘇柏文說，酒駕再考照評估中，常會使用「缺鐵運輸蛋白酶（Carbohydrate-Deficient Transferrin，簡稱CDT）」作為重要抽血指標。CDT並非檢測當下是否飲酒，而是反映民眾近幾個月是否有長期、大量酒精攝取的情形，數值越高，通常代表長期飲酒的嚴重程度越高。

不少民眾誤以為，只要在門診前一、兩周停止飲酒，抽血數值就會下降，這樣的想法並不正確。蘇柏文指出，CDT的概念類似糖尿病患者追蹤糖化血色素，是用來評估一段時間內的整體狀況，而非短期行為表現，臨時停酒並無法快速掩蓋長期飲酒或含酒飲食對身體造成的影響。

蘇柏文也分享臨床觀察指出，大多數酒駕再考照民眾，因需自費就醫，確實會刻意避免飲酒；但仍有少數民眾在治療期間，因天氣寒冷持續食用含酒料理，導致CDT數值不降反升。一般評估希望CDT能低於1.3，但臨床上曾見到少數個案數值明顯升高，顯示其體內長期酒精攝取情形，進而影響酒癮評估治療的完成，也可能延後重新考照的時程。

桃園醫院精神部成癮治療科表示，有酒駕再考照評估治療需求的民眾，可透過官方LINE帳號「@tyreborn」諮詢與預約，將由專人協助安排評估與治療流程，減少等待時間，讓民眾更安心完成相關程序，也提醒天氣冷可以進補，但只要攝取含酒精的料理或飲品，就應避免開車或騎車，保護自己與其他用路人的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康