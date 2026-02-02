快訊

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

揭密！壽險匯率會計新制 金管會端6大配套讓外界服氣

中壢街頭槍響大作！男疑變造車牌拒檢衝撞 警連開10多槍追緝中

別再亂沾沙茶！火鍋沾醬換「這5寶」 營養師：香又健康還抗發炎

聯合新聞網／ 綜合報導
每到冬天，火鍋店的生意就會特別好。 圖／AI生成
每到冬天，火鍋店的生意就會特別好。 圖／AI生成

冬天吃火鍋最暖胃，但想吃得健康，食材選擇很重要。營養師呂美寶在臉書發文提醒，優質蛋白質搭配大量蔬菜纖維，不僅增飽足感，也能兼顧營養。天氣寒冷時，火鍋更是攝取營養又暖身的好方式，但沾醬的選擇若不注意，可能增加身體負擔。

火鍋沾醬不用沙茶也美味

不少人習慣火鍋邊吃邊沾醬，但過量沙茶、醬油膏容易攝取過多油脂與鈉。呂美寶分享，她的火鍋沾醬完全不放沙茶，依然香氣十足又對身體友善，示範了幾款簡單又健康的組合，讓火鍋既好吃又不用擔心負擔。

健康沾醬五寶

呂美寶推薦的沾醬主要三種：第一是「蔥花、蒜泥、生辣椒」，天然含硫化合物與辣椒素，有助抗發炎、促進血液循環；第二是「大量蘿蔔泥」，可攝取蘿蔔硫素，熱量低又清爽，搭配醬汁吃不會太鹹；第三是「薑絲」，天冷食用可暖身、促進循環，對手腳容易冰的人特別友善。

少量調味更健康

呂美寶表示，她通常只加少量醬油與白醋調味，既能提香，也能降低鈉含量，隔天較不易水腫，讓火鍋既享受美味，又兼顧健康。她提醒，沾醬雖小，但選得好，整餐就能大幅減少負擔，吃得開心又安心。

火鍋 沙茶 營養師

延伸閱讀

極千葉火鍋放大招！ 2月限定「金莎巧克力山」無限吃到飽 巧搭「哈根達斯、酷聖石」多層次吃法

六扇門首家「全新概念旗艦店」在這！190元起暢吃超豪華自助吧 「3亮點」一次看 春節帶「未中獎刮刮樂」免費加菜

黃仁勳吃完火鍋 路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

兩餐「自助泡麵機」來了！限定「1門市」體驗漢江煮泡麵樂趣 平日加碼「義大利麵」吃到飽

相關新聞

台鐵春節疏運再加開64班車 周四凌晨0時開搶

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月14日至2月22日全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列...

華信、立榮航空清明兒童節連假離島航班 上午開搶

今年清明節有4天連假，交通部民用航空局指出，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1440架次，計118730個座位數，今...

漢他病毒感染像感冒卻致命 蘇一峰：惡化成大白肺死亡率高達8、9成

台北市大安區日前一名70多歲男性，感染漢他病毒死亡，引發各界關注。胸腔科醫師蘇一峰今解釋，漢他病毒症狀其實與一般感冒很像...

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

勞動基金運用局今公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率16.06％，為歷年新高...

低碳年菜營養師新提案 年菜規劃以「吃得完」為原則

多數年菜常高油、高鹽、高熱量，準備太多容易造成食物浪費，衛福部豐原醫院營養師張秋密表示，年節飲食不只是健康議題，更與飲食...

打疫苗、做健檢可賺「健康幣」 衛福部最快4月上路

衛福部宣布2026年起，推出全新的「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢，就能取得回饋並兌換好處。衛福部次長莊人祥表示，目前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。