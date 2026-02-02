別再亂沾沙茶！火鍋沾醬換「這5寶」 營養師：香又健康還抗發炎
冬天吃火鍋最暖胃，但想吃得健康，食材選擇很重要。營養師呂美寶在臉書發文提醒，優質蛋白質搭配大量蔬菜纖維，不僅增飽足感，也能兼顧營養。天氣寒冷時，火鍋更是攝取營養又暖身的好方式，但沾醬的選擇若不注意，可能增加身體負擔。
火鍋沾醬不用沙茶也美味
不少人習慣火鍋邊吃邊沾醬，但過量沙茶、醬油膏容易攝取過多油脂與鈉。呂美寶分享，她的火鍋沾醬完全不放沙茶，依然香氣十足又對身體友善，示範了幾款簡單又健康的組合，讓火鍋既好吃又不用擔心負擔。
健康沾醬五寶
呂美寶推薦的沾醬主要三種：第一是「蔥花、蒜泥、生辣椒」，天然含硫化合物與辣椒素，有助抗發炎、促進血液循環；第二是「大量蘿蔔泥」，可攝取蘿蔔硫素，熱量低又清爽，搭配醬汁吃不會太鹹；第三是「薑絲」，天冷食用可暖身、促進循環，對手腳容易冰的人特別友善。
少量調味更健康
呂美寶表示，她通常只加少量醬油與白醋調味，既能提香，也能降低鈉含量，隔天較不易水腫，讓火鍋既享受美味，又兼顧健康。她提醒，沾醬雖小，但選得好，整餐就能大幅減少負擔，吃得開心又安心。
