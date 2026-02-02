勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

勞動基金運用局今公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率16.06％，為歷年新高。若以新制勞退有效帳戶約1292萬計算，平均每戶可分紅高達5.7萬，同樣破紀錄。

勞動基金運用局今天公布整體勞動基金績效統計，截至2025年12月底止規模為7兆7925億元，全年度投資收益為1兆1177億元，收益率為16.06％，12月單月收益為1415億元。若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達8兆5293億元，總收益數為1兆2084億元，為歷年新高。

勞金局說， 2025年上半年受到美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，金融市場大幅震盪，同期間美元兌新臺幣匯價亦劇烈起伏，致勞動基金短期帳面評價未實現損益波動，而後雖因美國政府與各國陸續達成協議，關稅議題稍見明朗，又通膨趨勢及貨幣政策調整預期帶動市場信心回穩，然而地緣政治衝突與關稅政策不確定性仍持續干擾市場，進而提高投資決策與操作之難度；而台股由於半導體及電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現相對穩健，使得大盤指數獲得推升。

各主要勞動基金收益部分，新制勞退基金規模達5兆1795億元，收益率15.60％；舊制勞退基金規模為1兆658億元，全年收2057.1億元；勞保基金規模1兆3035億元，收益率15.57％，全年收益1598億元；就保基金規模1825億元，收益率1.44％。

另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為7099億元，收益率為15.52％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為268億元，收益率為15.41％。