漢他病毒感染像感冒卻致命 蘇一峰：惡化成大白肺死亡率高達8、9成

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
胸腔科醫師蘇一峰說，漢他病毒導致大白肺，將出現呼吸衰竭等，漢他病毒死亡個案中，大約有8、9成達是因「大白肺肺炎」所致，呼籲民眾若出現感冒、發燒等症狀，不應輕忽。圖／取自蘇一峰臉書影片
胸腔科醫師蘇一峰說，漢他病毒導致大白肺，將出現呼吸衰竭等，漢他病毒死亡個案中，大約有8、9成達是因「大白肺肺炎」所致，呼籲民眾若出現感冒、發燒等症狀，不應輕忽。圖／取自蘇一峰臉書影片

台北市大安區日前一名70多歲男性，感染漢他病毒死亡，引發各界關注。胸腔科醫師蘇一峰今解釋，漢他病毒症狀其實與一般感冒很像，民眾容易忽略，但如果病情惡化至出現「大白肺肺炎」時，大概有8、9成的機率會死亡。

蘇一峰在臉書粉專上傳影片指出，漢他病毒主要是存在於老鼠的糞便，若打掃有老鼠糞便的房間卻未戴口罩時，一旦塵土飛揚，即有可能將病毒吸入肺中、進而發病。

漢他病毒大約有3至5天的潛伏期，發病初期的症狀與一般感冒極為相似。蘇一峰說，患者大多會出現流鼻水、喉嚨痛、發燒等症狀，嚴重一點則會有發高燒、全身痠痛、血小板低下的問題，甚至進一步惡化成敗血症、出血、大白肺肺炎。

蘇一峰說，當漢他病毒導致大白肺時，將會出現呼吸衰竭等，而漢他病毒的死亡個案中，大約有8、9成達是因「大白肺肺炎」所致。如日前爆出的大安區老翁，同樣是在感染漢他病毒後出現嚴重肺部浸潤，最終在加護病房中搶救不治。

台灣不可能只有一例的漢他病毒個案。蘇一峰指出，感染漢他病毒症狀與一般呼吸道感染相似，加上檢驗量很少，多數時候不會去聯想到漢他病毒，而是當成一般感冒、一般肺炎來治療。值得一提的是，漢他病毒並無特效藥，治療時給予抗生素、類固醇及氧氣等方式。

因此，醫師臨床上遇到疑似的病人，應詢問家屬有沒有打掃老鼠分泌物的環境，或是曾接觸老鼠，並抽血檢查血小板指數、檢查肺部狀況。

蘇一峰提醒，65歲以上老人、具慢性病史或糖尿病史、心肺肝腎疾病史、免疫力差者，都屬於漢他病毒的高危險族群，務必提高警覺，如果出現感冒、發燒等症狀，不應輕忽。

相關新聞

周末更強冷空氣歐洲模式預測出爐 吳德榮：低溫探8度

今仍受大陸冷氣團影響，北台濕涼，但周末有更強冷空氣南下，本周天氣變化大，需調整穿著。

營運黑洞！高鐵苗彰雲3站 運量墊底

今年是高鐵通車第十九年，累計旅運即將破十億人次，去年營收更創新高；但通車後才新增的苗栗、彰化、雲林三站，日均旅次未破萬，...

台鐵春節疏運再加開64班車 周四凌晨0時開搶

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月14日至2月22日全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列...

失智2新藥年破百萬元健保暫不給付 專家：未來治療恐受限經濟條件

台灣今年邁入超高齡社會，衛福部「全國社區失智症流行病學調查」發現，目前65歲以上失智人口為35萬人，盛行率近8%，且年齡...

華信、立榮航空清明兒童節連假離島航班 上午開搶

今年清明節有4天連假，交通部民用航空局指出，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1440架次，計118730個座位數，今...

日本旅遊注意 氣象粉專示警：周末關東大範圍降雪

周末台灣預估會有另一波強冷空氣南下，中央氣象署指出，恐為大陸冷氣團或更強等級冷空氣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」示...

