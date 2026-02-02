玉山積雪 鄭明典分享「黃色閃電」黃喉貂腳印

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
新中橫公路塔塔加至阿里山路段常見黃喉貂活動。圖／玉管處提供
這波冷氣團氣溫加上水氣條件夠，高山下雪。中央氣象署指出，玉山氣象站昨天傍晚17時20分起下雪，今天上午6點前下雪，到上午7時積雪深約1公分。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po出玉山氣象站積雪雪中出現黃喉貂腳印。鄭明典指出，應該有一個黃喉貂家族在玉山氣象站常住下來了，不傷人，但是很會偷食物。他表示，這是來自玉山氣象站的紀錄。

玉山國家公園生態豐富，塔塔加園區近年常見「黃色閃電」黃喉貂出沒，玉山國家公園管理處指出，黃喉貂是我國三級保育類野生動物，身軀嬌小可愛，但移動快、範圍廣，而有「黃色閃電」之稱，模樣看似呆萌，肉食性且群居的牠們，不僅會單獨獵捕小型動物，也會合力獵捕中大型哺乳類動物。

黃喉貂腳印。圖／擷取自鄭明典臉書
玉山國家公園 保育類野生動物 鄭明典

