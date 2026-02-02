漢他病毒初期像感冒！醫示警見1病症「8、9成死亡」4大高風險族群當心

國內近日出現漢他病毒死亡病例，死者為台北市大安區一名70多歲男性，引發外界關注。對此，胸腔科醫師蘇一峰指出，漢他病毒在發病初期症狀與一般感冒、呼吸道感染相當類似，容易被忽略，但若病情惡化，恐引發致命併發症，其中最危險的就是「大白肺肺炎」，一旦出現，死亡率高達8至9成。

居家有老鼠要小心

蘇一峰在臉書發文說明，漢他病毒主要存在於老鼠糞便中，若民眾在清理有鼠類出沒的環境時未配戴口罩，可能將病毒吸入肺部而遭感染。經了解，這起死亡個案家中確實有老鼠活動跡象，研判感染來源與此有關。他也提醒，若曾接觸老鼠或其排泄物，出現不適症狀時務必主動告知醫師，以利評估。

症狀易被當感冒

醫師指出，漢他病毒的潛伏期約3至5天，初期症狀包括喉嚨痛、流鼻水、發燒，與一般感冒幾乎無法區分；病情加重時，可能出現高燒、全身痠痛、血小板低下，甚至引發敗血症或嚴重肺部浸潤，進一步演變成大白肺肺炎。蘇一峰強調，多數漢他病毒死亡案例，皆與大白肺肺炎有關，這次的老翁也是在肺部嚴重惡化後，送進加護病房搶救仍不治。

5大高風險族群

蘇一峰也坦言，台灣可能不只出現單一病例，但因症狀常被當作一般感冒或不明肺炎，加上實際送檢案例不多，恐有漏診情形。他提醒，漢他病毒診斷較為困難，需確認是否接觸過老鼠糞便，並抽血檢查血小板指數，目前亦無特效藥可治療。特別是65歲以上長者、慢性病患者、糖尿病患，以及心肺肝腎疾病或免疫力較差者，皆屬高風險族群，須格外提高警覺。