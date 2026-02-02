快訊

綠委挺府院不副署爭議三法 藍嗆法律自助餐踐踏立院監督權

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

「酷的夢」228萬YT頻道被盜急求救 「中文怪物」心血陷危機

漢他病毒初期像感冒！醫示警見1病症「8、9成死亡」4大高風險族群當心

聯合新聞網／ 綜合報導
漢他病毒主要存在於老鼠糞便中，若民眾在清理有鼠類出沒的環境時未配戴口罩，可能將病毒吸入肺部而遭感染。(路透)
漢他病毒主要存在於老鼠糞便中，若民眾在清理有鼠類出沒的環境時未配戴口罩，可能將病毒吸入肺部而遭感染。(路透)

國內近日出現漢他病毒死亡病例，死者為台北市大安區一名70多歲男性，引發外界關注。對此，胸腔科醫師蘇一峰指出，漢他病毒在發病初期症狀與一般感冒、呼吸道感染相當類似，容易被忽略，但若病情惡化，恐引發致命併發症，其中最危險的就是「大白肺肺炎」，一旦出現，死亡率高達8至9成。

居家有老鼠要小心

蘇一峰在臉書發文說明，漢他病毒主要存在於老鼠糞便中，若民眾在清理有鼠類出沒的環境時未配戴口罩，可能將病毒吸入肺部而遭感染。經了解，這起死亡個案家中確實有老鼠活動跡象，研判感染來源與此有關。他也提醒，若曾接觸老鼠或其排泄物，出現不適症狀時務必主動告知醫師，以利評估。

症狀易被當感冒

醫師指出，漢他病毒的潛伏期約3至5天，初期症狀包括喉嚨痛、流鼻水、發燒，與一般感冒幾乎無法區分；病情加重時，可能出現高燒、全身痠痛、血小板低下，甚至引發敗血症或嚴重肺部浸潤，進一步演變成大白肺肺炎。蘇一峰強調，多數漢他病毒死亡案例，皆與大白肺肺炎有關，這次的老翁也是在肺部嚴重惡化後，送進加護病房搶救仍不治。

5大高風險族群

蘇一峰也坦言，台灣可能不只出現單一病例，但因症狀常被當作一般感冒或不明肺炎，加上實際送檢案例不多，恐有漏診情形。他提醒，漢他病毒診斷較為困難，需確認是否接觸過老鼠糞便，並抽血檢查血小板指數，目前亦無特效藥可治療。特別是65歲以上長者、慢性病患者、糖尿病患，以及心肺肝腎疾病或免疫力較差者，皆屬高風險族群，須格外提高警覺。

漢他病毒 感冒 蘇一峰

延伸閱讀

流鼻水只是開端…醫揭「漢他病毒」危險性：早期症狀太像感冒

大安森林公園松鼠有毒？ 醫揭漢他病毒「真正主戰場」：這種環境最危險

北市大安區爆25年首起漢他死亡案例 醫曝死亡率…春節掃除先做2事

北市大安區爆今年首例漢他病毒！7旬翁染病8天死亡 住家周邊捕獲2陽性鼠

相關新聞

台鐵春節疏運再加開64班車 周四凌晨0時開搶

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月14日至2月22日全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列...

華信、立榮航空清明兒童節連假離島航班 上午開搶

今年清明節有4天連假，交通部民用航空局指出，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1440架次，計118730個座位數，今...

漢他病毒感染像感冒卻致命 蘇一峰：惡化成大白肺死亡率高達8、9成

台北市大安區日前一名70多歲男性，感染漢他病毒死亡，引發各界關注。胸腔科醫師蘇一峰今解釋，漢他病毒症狀其實與一般感冒很像...

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

勞動基金運用局今公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率16.06％，為歷年新高...

低碳年菜營養師新提案 年菜規劃以「吃得完」為原則

多數年菜常高油、高鹽、高熱量，準備太多容易造成食物浪費，衛福部豐原醫院營養師張秋密表示，年節飲食不只是健康議題，更與飲食...

年節買菜要注意 衛生局抽查：白木耳、酸菜不合格率高

農曆年節將至，民眾紛紛準備年菜和零嘴過年。北市衛生局抽近期抽查年節食品，發現主要以白木耳不合格率最高，其次為生鮮水果和姑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。