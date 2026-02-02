華信、立榮航空清明兒童節連假離島航班 上午開搶

今年清明節有4天連假，交通部民用航空局指出，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1440架次，計118730個座位數，今起上午9時起開放訂位。

清明節假期自4月3日(周五)至4月6日(周一)有4天連假，民航局規畫，4月2日(周四)至4月7日(周二)為航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線752架次、58032個座位數；金門航線532架次、50048個座位數；馬祖航線156架次、10650個座位數；上述3離島航線共計提供1440架次、118730個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次清明節連假，於尖峰時段4月2日至4月4日台灣出發往離島方向，以及4月5日至4月7日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

立榮航空指出，今上午9點整開放清明節/兒童節假期2026年4月2日至2026年4月7日之訂位購票服務，歡迎旅客多加利用立榮航空全球資訊網、立榮航空App、7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort一次完成訂位購票。立榮網址為https://www.uniair.com.tw/rwd/others/news-page.aspx?ANNID=202601081730190316

華信航空表示，上午9點整開放清明節/兒童節假期2026年4月2日至2026年4月7日之訂位購票服務，華信航空網址為https://www.mandarin-airlines.com/