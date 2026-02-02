高鐵寧靜車廂制度上路五個月 支持度達95%以上

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣高鐵自去年9月22日起實施「寧靜車廂」政策，旅客若在車廂內講手機、使用3C未用耳機或大聲喧鬧等，經勸導不聽者可拒載，新制上路近5個月，已有2人遭拒載。據了解，該2人分別因酒醉、情緒失控勸導不聽，遭高鐵解除運送契約。高鐵指出，問卷調查顯示，支持度達95%以上，滿意度也達9成。

為積極回應旅客對提升車廂寧靜度的期待，台灣高鐵推動「車廂寧靜文化」，宣導「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」的車廂寧靜概念，希望打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識。

台灣高鐵指出，為了解旅客對新措施的感受及意見，分別在11、12月，針對曾搭乘過高鐵的TGo會員進行問卷調查，兩次調查對象各約1,600名。

結果顯示，支持「車廂寧靜文化」的旅客比例均在95%以上，且對「車廂寧靜文化」措施的滿意程度也達到9成，約8成旅客認為開始推動之後確實有改善。旅客普遍認同高鐵推動「安靜、舒適、友善」乘車環境的方向，勸導後之配合度良好。

台灣高鐵誠摯感謝全體旅客對提升車廂寧靜度的支持與配合，讓整體實施狀況良好，共創更加優質、舒適的乘車環境。希望假以時日，維持車廂寧靜、尊重其他旅客，能夠成為台灣交通運輸中展現旅客素質的新文化。這不僅是對其他旅客最好的尊重，更是台灣公民素質與社會進步標誌。

相關新聞

台鐵春節疏運再加開64班車 周四凌晨0時開搶

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月14日至2月22日全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列...

華信、立榮航空清明兒童節連假離島航班 上午開搶

今年清明節有4天連假，交通部民用航空局指出，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1440架次，計118730個座位數，今...

漢他病毒感染像感冒卻致命 蘇一峰：惡化成大白肺死亡率高達8、9成

台北市大安區日前一名70多歲男性，感染漢他病毒死亡，引發各界關注。胸腔科醫師蘇一峰今解釋，漢他病毒症狀其實與一般感冒很像...

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

勞動基金運用局今公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率16.06％，為歷年新高...

低碳年菜營養師新提案 年菜規劃以「吃得完」為原則

多數年菜常高油、高鹽、高熱量，準備太多容易造成食物浪費，衛福部豐原醫院營養師張秋密表示，年節飲食不只是健康議題，更與飲食...

年節買菜要注意 衛生局抽查：白木耳、酸菜不合格率高

農曆年節將至，民眾紛紛準備年菜和零嘴過年。北市衛生局抽近期抽查年節食品，發現主要以白木耳不合格率最高，其次為生鮮水果和姑...

