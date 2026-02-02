台鐵2026年春節加開第三波班次疏運 較平日增加8%

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司因應2026年春節連續假期疏運旅客需要，自2月14日起至2月22日全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列車，6班為西線對號列車，整體春節連假運能較平日增加8%，歡迎民眾多加利用。

台鐵公司表示，2026年春節疏運期間（2/12-2/23），西部幹線 EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

台鐵公司說，加開列車訂於2月5日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

台鐵 春節

