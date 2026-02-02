快訊

美國欠698億會費聯合國快破產！ 川普放話：我1招就能讓其他國家掏錢

幼老共學／爺奶當同學 幼兒園創新實驗成高齡社會解方？

川普Fed人事震盪市場！台股早盤大跌逾400點 台積電開盤跌破10日線

周三到周五回溫轉晴 天氣風險：周末冷空氣來襲急凍

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周天氣變化大，明晨前受大陸冷氣團影響，北台陰雨偏冷，周三至周五回溫轉晴。周末新一波冷空氣來襲，氣溫再降。記者林伯東／攝影
本周天氣變化大，明晨前受大陸冷氣團影響，北台陰雨偏冷，周三至周五回溫轉晴。周末新一波冷空氣來襲，氣溫再降。記者林伯東／攝影

本周天氣變化大，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，明晨前冷氣團陰雨偏冷，周三至周五回溫轉晴，周末新一波冷空氣來襲，氣溫再降。

林孝儒指出，今受大陸冷氣團及華南雲系東移影響，台灣雲量偏多、天氣陰沉；北部、東部及中南部山區有短暫陣雨，但整體雨勢偏弱。氣溫普遍偏低，北部、東部高溫約16到19度、低溫13到15度；中南部高溫約19到25度、低溫14到17度，日夜溫差大。

明白天起冷氣團逐步減弱、華南雲系遠離。林孝儒說，東北角至東部仍有局部短暫陣雨，但降雨影響再縮小；西部轉多雲到晴。氣溫方面，大台北與東部因雲量仍多，高溫回升有限，北部、東部高溫約18到22度、低溫14至16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。

林孝儒表示，周三至周五台灣為偏東至東南風且水氣偏少環境，各地以晴時多雲、較穩定天氣為主；僅迎風側花東地區雲量時而較多，並有短暫陣雨機會。各地氣溫回升，預測北部至東部高溫20-24度，低溫約16-19度；中南部高溫約23-28度，低溫約15-19度，清晨輻射冷卻作用明顯。

林孝儒指出，周末起隨鋒面通過後，新一波冷空氣再度南下。預測北部與東部最快周五夜間起陸續轉陰有雨，氣溫逐步下滑轉冷；中南部降雨有限，以山區為主，也將逐步轉涼偏冷。各地低溫有機會下探12到14度，若冷空氣南侵幅度更強，不排除氣溫更低。目前預報有調整空間，需持續追蹤觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 高溫 氣溫

延伸閱讀

周末更強冷空氣歐洲模式預測出爐 吳德榮：低溫探8度

明天北東濕冷「低溫僅13度」 周末另波冷空氣來襲

今起全台有雨北東愈晚愈冷 氣象署示警：下個周末恐迎更強冷空氣

下一波冷空氣明晚抵達 強度挑戰冷氣團 先濕冷後轉乾冷

相關新聞

周末更強冷空氣歐洲模式預測出爐 吳德榮：低溫探8度

今仍受大陸冷氣團影響，北台濕涼，但周末有更強冷空氣南下，本周天氣變化大，需調整穿著。

營運黑洞！高鐵苗彰雲3站 運量墊底

今年是高鐵通車第十九年，累計旅運即將破十億人次，去年營收更創新高；但通車後才新增的苗栗、彰化、雲林三站，日均旅次未破萬，...

台鐵春節疏運再加開64班車 周四凌晨0時開搶

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月14日至2月22日全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列...

失智2新藥年破百萬元健保暫不給付 專家：未來治療恐受限經濟條件

台灣今年邁入超高齡社會，衛福部「全國社區失智症流行病學調查」發現，目前65歲以上失智人口為35萬人，盛行率近8%，且年齡...

日本旅遊注意 氣象粉專示警：周末關東大範圍降雪

周末台灣預估會有另一波強冷空氣南下，中央氣象署指出，恐為大陸冷氣團或更強等級冷空氣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」示...

新聞分析／高鐵延伸宜屏 別重演昂貴錯誤

近期高鐵東延宜蘭、南延屏東兩案爭議四起，效益與必要性成了外界焦點。其實只要回頭檢視高鐵現行十二個站點的營運狀況，答案已不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。