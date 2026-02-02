周三到周五回溫轉晴 天氣風險：周末冷空氣來襲急凍

本周天氣變化大，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，明晨前冷氣團陰雨偏冷，周三至周五回溫轉晴，周末新一波冷空氣來襲，氣溫再降。

林孝儒指出，今受大陸冷氣團及華南雲系東移影響，台灣雲量偏多、天氣陰沉；北部、東部及中南部山區有短暫陣雨，但整體雨勢偏弱。氣溫普遍偏低，北部、東部高溫約16到19度、低溫13到15度；中南部高溫約19到25度、低溫14到17度，日夜溫差大。

明白天起冷氣團逐步減弱、華南雲系遠離。林孝儒說，東北角至東部仍有局部短暫陣雨，但降雨影響再縮小；西部轉多雲到晴。氣溫方面，大台北與東部因雲量仍多，高溫回升有限，北部、東部高溫約18到22度、低溫14至16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。

林孝儒表示，周三至周五台灣為偏東至東南風且水氣偏少環境，各地以晴時多雲、較穩定天氣為主；僅迎風側花東地區雲量時而較多，並有短暫陣雨機會。各地氣溫回升，預測北部至東部高溫20-24度，低溫約16-19度；中南部高溫約23-28度，低溫約15-19度，清晨輻射冷卻作用明顯。

林孝儒指出，周末起隨鋒面通過後，新一波冷空氣再度南下。預測北部與東部最快周五夜間起陸續轉陰有雨，氣溫逐步下滑轉冷；中南部降雨有限，以山區為主，也將逐步轉涼偏冷。各地低溫有機會下探12到14度，若冷空氣南侵幅度更強，不排除氣溫更低。目前預報有調整空間，需持續追蹤觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。