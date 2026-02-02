抬頭看見最亮的星！北市天文館：2月星象時間點曝光

時序進入到二月，台北市天文館說，冬天是觀星的黃金季節，包含一等亮星心宿二合月、海王星與土星近距相會、水星東大距接力登場，下旬更有金星、水星、土星與眉月同列西方天空的難得景象，多數星象幾乎肉眼可見，也可以到天文館每周六晚間7時，在宇宙劇場會有免費星象解說。

天文館介紹，二月夜空亮星雲集，是一年中最適合辨認星座的時節。金牛座的畢宿五、獵戶座的參宿七、御夫座的五車二、雙子座的北河三、小犬座的南河三，以及夜空中最亮的天狼星，共同勾勒出「冬季大橢圓」，再加上位於橢圓裡的參宿四，幾乎囊括天空近半數的一等亮星。

另外，在11日的天亮前發生「心宿二合月」，眉月將與天蠍座紅色一等亮星心宿二相聚於約3度範圍內，5時許於東方天空即可欣賞這幅柔美的紅星伴月畫面。

16日則出現「海王星合土星」，兩星距離不到1度，雖然海王星亮度僅約8等，肉眼難以辨識，但可在土星引導下，利用雙筒望遠鏡或小望遠鏡嘗試尋找這顆淡藍色、少有人親眼見過的遙遠行星。

在20日水星將來到「東大距」，亮度-0.5等，與太陽的角距達18.1度，是今年少數能在日落後觀賞水星的良機，在此前後數日的黃昏時分，只要在西方地平線視野開闊處，即有機會用肉眼發現這顆最靠近太陽的行星。