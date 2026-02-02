台鐵春節疏運再加開64班車 周四凌晨0時開搶

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月14日至2月22日全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列車，6班為西線對號列車，整體春節連假運能較平日增加8%，加開列車將於2月5日（周四）凌晨0時開放訂票。

台鐵指出，因應115年春節連續假期疏運旅客需要，自115年2月14日（周六）起至2月22日（周日）全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列車，6班為西線對號列車，整體春節連假運能較平日增加8%。

台鐵表示，115年春節疏運期間（2月12日至2月23日），西部幹線 EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。