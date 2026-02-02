臺東成功鎮發生規模3.9 淺層地震有感震動

2026年2月2日早晨7時54分15秒，臺東縣成功鎮發生規模3.9地震，震源深度約21公里，屬於極淺層地震。震央位於臺東縣政府北北東方約42.5公里處，地震搖晃在當地及周邊地區均有明顯感受。根據中央氣象署資料，最大震度為3級，地震大小及深度顯示，此次地震屬於中小型，但仍有一定的有感程度。

最大震度3級地區:臺東縣

臺東縣成功地區因震度達3級，幾乎所有人均可感受到搖晃，房屋及門窗會發出聲響，懸掛物亦會搖擺，駐停的車輛明顯搖動。針對3級震度，建議民眾保持冷靜，避免驚慌，遠離窗戶與懸掛物，並按防震守則進行趴下、掩護、穩住動作。地震後應檢查家中水電瓦斯管線是否受損，確保安全。

最大震度2級地區:花蓮縣

花蓮縣部分地區感受到2級輕震，搖晃程度較輕，多數人能夠察覺，電燈及懸掛物會微微晃動，靜止車輛輕輕擺動。此等震度請民眾保持警戒，注意地震動態與官方資訊。

最大震度1級地區:高雄市

距離震央較遠的高雄市感受到1級微震，只有靜止狀態下民眾可能感覺到輕微搖晃。此時保持正常生活即可。

此次地震雖然規模不大，但因震源位於淺層，影響範圍廣泛。提醒民眾熟悉防震須知，地震發生時切勿驚慌失措，應立即採取保護行動，保持安全。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）