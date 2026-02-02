流鼻水只是開端…醫揭「漢他病毒」危險性：早期症狀太像感冒

北市大安區發生國內今年首例漢他病毒症候群死亡病例，引起各界關注。胸腔暨重症專科醫師黃軒發文，整理數個「一開始像感冒的病毒」，其中漢他病毒早期症狀與流感類似，卻可能在短時間內引發肺水腫與休克，屬於最危險的病毒之一。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文，表示在臨床現場，很多高風險病毒的初始症狀都很普通，例如流鼻水、喉嚨痛、發燒等，但真正出現差距的，並不是第一天的症狀，而是接下來的身體變化。

黃軒根據嚴重程度，將一開始像感冒的病毒分成三層：

第一層：真的只是感冒

此類病毒風險較低，例如鼻病毒、一般冠狀病毒、副流感病毒或成人型RSV皆屬於此類，以流鼻水或喉嚨痛為主，只要休息加支持性治療就可康復，不需要過度緊張。

第二層：早期像感冒，但常被低估

流感就屬於這一層，一開始症狀常常被當成小感冒，後來伴隨發高燒、全身痠痛等症狀，就像COVID-19病情會突然在5到8天惡化，出現缺氧的症狀，「腺病毒」則常常合併喉嚨痛與結膜炎的症狀，群聚時需要特別小心，此類病毒通常到後半段才容易出事。

第三層：前期像感冒，但死亡率高

到了這一層醫師會直接拉上警報，「漢他病毒」就是此類，早期症狀跟流感沒什麼差別，卻可能在短短幾小時之內引發肺水腫與休克；立百病毒最初也只是發燒痠痛，後面則會發展成腦炎導致昏迷；禽流感、MERS與SARS皆是從發燒開始，迅速發展成重症肺炎。

黃軒提醒，類似「漢他病毒」這種病毒的線索藏在接觸史與惡化速度。只要「感冒樣症狀」合併發燒越來越喘、意識變慢、血小板下降、肌肉痛異常劇烈、有動物或特殊環境接觸史，都不能當成普通感冒看。

黃軒最後總結，病毒最狡猾的地方並不是它到底有多毒，而是「它一開始，表現得實在太像感冒」。