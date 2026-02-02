周末更強冷空氣歐洲模式預測出爐 吳德榮：低溫探8度

今仍受大陸冷氣團影響，北台濕涼，但周末有更強冷空氣南下，本周天氣變化大，需調整穿著。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3746-2026-02-01-21-20-10）指出，今晨觀測資料顯示，中部以北雲層多，中部以北及東側海面有降水回波，中部以北明顯降雨。截至上午5時02分本島縣市的平地最低氣溫為：新北(石門區)12.7度。各地區的平地最低氣溫約在13、14度。

吳德榮指出，今日大陸冷氣團略增強，氣溫略降，北台偏冷，其他地區白天微涼舒適、早晚冷，本島平地最低氣溫將降至12度左右。水氣漸減少，中部以北白天起降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，3000公尺以上高山仍有飄雪機率。

今各地區氣溫如下：北部12至18度、中部13至23度、南部14至25度及東部13至24度。

吳德榮表示，明日仍受大陸冷氣團影響，北台偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷，本島平地最低氣溫約在11度；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨。周三至周五大陸冷氣團逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五晚起鋒面抵達，北台轉雨降溫。周六中部以北濕冷有雨、下周日至周二(8至10日)各地轉晴冷。周六至下周一(7至9日)另一波「很強」的冷空氣南下，歐洲模式模擬以「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率為最高，本島將出現8度左右平地最低氣溫。各國模式持續調整中，應密切觀察。

此外，受大陸冷氣團影響，中央氣象署上午指出，玉山氣象站今(2)日上午6點前下雪，目前積雪深約1公分，目前降雪持續中。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。