健康主題館／失智症百萬新藥 醫籲部分負擔嘉惠患者

有效延緩阿茲海默症惡化的針劑新藥（樂意保、欣智樂）於去年取得衛福部食藥署藥證，六月開打，相繼提出健保給付申請，但均遭專家諮議會否決，暫不建議納入健保給付。臨床醫師建議，衛福部採部分負擔等方式，讓符合用藥資格的輕度失智患者得以接受治療，繼續留在職場工作，有所貢獻。

衛福部健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，基於科學實證及安全性仍需評估，再者，國際三大主要醫療科技評估組織（ＨＴＡ），加拿大、澳洲及英國目前皆尚未給付此類新藥。

兩原因 健保未同意給付

我國健保未能同意給付，歸納兩大原因，需再累積足夠臨床實證與長期安全性資料，以確保病人用藥的臨床效益與安全。

一、根據目前臨床實證，腦出血或腦水腫（ARIA）等副作用風險高。

二、藥物雖然能清除腦部斑塊，但對於病人是否能長期實質延緩認知退化、改善生活品質，目前觀察期尚短，缺乏定論。

「失智針劑藥物未被納入健保給付，這是可以想像的。」台灣失智症協會理事長、瑞智社會福利基金會董事長、林口長庚失智症中心主治醫師徐文俊表示，健保署審查新藥，態度多為謹慎，少部分輕度阿茲海默症患者在施打針劑之後，出現腦水腫、出血等副作用，這可能是健保不予給付的主要考量。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，接受新藥針劑治療後，出血風險約在百分之三至百分之四，但只要在施打之前，透過磁振造影（ＭＲＩ）評估風險高低，並於施打過程中，給予嚴密監控，就可大幅降低腦部血管出血風險。以該院為例，迄今執行二十多例針劑治療個案，其中一人於施打第二次後，因出現點狀出血，旋即暫停治療。

至於缺乏長期實質延緩認知退化、改善生活品質等數據？徐文俊表示，兩款失智藥物均歷經廿年臨床開發及人體試驗，結果顯示，六至七成因阿茲海默症失智的初期病人於用藥十二個月後，可完全清除大腦類澱粉蛋白沉積，而這正是美國食品藥物管理局核准新藥認證的主因。

18個月療程 藥費150萬元

兩大失智症針劑新藥在台開打後，迄今已滿半年，但施打人數似乎不如預期，僅約二○○人，主因在於藥費昂貴，如以十八個月療程來估計，藥費需一五〇萬元，平均每月六至八萬元，確實並非一般家庭所能負擔，徐文俊指出，門診常見輕度失智患者因不想增加孩子的負擔，而拒絕接受治療。呼籲健保能採部分負擔等方式，讓符合用藥資格的輕度失智患者盡快接受治療。

甄瑞興說，亞東醫院累積二十多例輕度阿茲海默症患者針劑治療，成效顯著，其中一名五十多歲年輕型失智症患者在接受針劑治療後，有效延緩認知退化，目前仍繼續工作，貢獻所學，而同事完全不知他罹患失智症，足見新藥治療的重要性。

遠離失智 嚴控風險因子

一森診所記憶健腦中心總監王培寧表示，阿茲海默症新藥適用對象為輕度認知障礙或輕度失智症早期患者，一旦病程進入中重度失智，就失去了藥物延緩疾病的機會，但如能透過即時用藥，可減少腦部類澱粉蛋白沉積，延緩病程進展，有助於患者維持工作及生活自理能力。

「欲遠離失智，務必嚴格控制風險因子。」徐文俊建議，中年後如有膽固醇、糖尿病、高血壓等慢性疾病，務必規律用藥，另避免吸菸、飲酒過量，以及減少腦部外傷、憂鬱、肥胖，且需矯正聽力、視力，掃除與人互動溝通的障礙，另需運動充足，保持社交，遠離空汙。