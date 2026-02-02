快訊

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

聽新聞
0:00 / 0:00

母親整年牽掛 化成桌上溫暖

聯合報／ 文／魏世昌（宜蘭市）
團圓飯的序幕，不是從動筷子開始，而是從午後那場「備菜大戰」拉開的。圖／魏世昌提供
團圓飯的序幕，不是從動筷子開始，而是從午後那場「備菜大戰」拉開的。圖／魏世昌提供

對我來說，團圓飯的序幕，不是從動筷子開始，而是從午後那場「備菜大戰」拉開的。

那年，廚房擠得水洩不通。我負責洗高麗菜，母親站在砧板前，把鮮紅的肉片一片片鋪好，再撒上切碎的蒜末和蔥花，那道「蒜泥生肉盤」讓我印象很深刻。母親邊忙邊叮囑：「肉要薄，涮兩下就好，蒜頭是重點。」當時覺得瑣碎，沒想到每一份備菜都是她一年的牽掛，化作桌上的溫暖。

全家圍坐時，電火鍋咕嘟咕嘟冒著泡。菇類鮮嫩、丸子圓潤，青花菜在燈光下格外鮮綠。熱氣慢慢升起，把每個人的臉都烘得紅通通。我們搶著吃剛煮熟的燕餃，看著冬粉在湯汁裡變得透明吸味。

那晚最讓我難忘的，是父親投給我的眼神。當時我正為職涯轉折焦慮不安，他平時話不多，那天卻夾了一片我愛的涮肉到碗裡，輕聲說：「慢慢吃，先把底氣補足，後面的路急不得。」那一刻，心頭的煩憂似乎都被熱湯化開，眼神裡只有「回到這桌就有力氣」的篤定。

笑聲、碗筷聲、火鍋沸騰聲，成了冬天最溫暖的背景音樂。回頭看那桌飯菜，就像家族的「系統重啟」。無論一年多忙亂，在這張木桌前，思念有了落腳，牽掛化作暖流。這一桌熱氣蒸騰的團圓飯，是我們家最平凡，也是最深情的告白。

母親 除夕

延伸閱讀

極千葉火鍋放大招！ 2月限定「金莎巧克力山」無限吃到飽 巧搭「哈根達斯、酷聖石」多層次吃法

六扇門首家「全新概念旗艦店」在這！190元起暢吃超豪華自助吧 「3亮點」一次看 春節帶「未中獎刮刮樂」免費加菜

00878站回22元、規模破4千億！專家點核心底氣：金融撐腰、半導體守成

黃仁勳吃完火鍋 路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

相關新聞

失智2新藥年破百萬元健保暫不給付 專家：未來治療恐受限經濟條件

台灣今年邁入超高齡社會，衛福部「全國社區失智症流行病學調查」發現，目前65歲以上失智人口為35萬人，盛行率近8%，且年齡...

明天北東濕冷「低溫僅13度」 周末另波冷空氣來襲

明天持續受到大陸冷氣團影響，北台灣低溫下探13度，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今、明2天受到冷氣團影響，3000公尺以上...

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

成大醫院雲林分院新卸任院長今天交接，由成大醫院長李經維監交，新任院長由原任副院長何宗憲升任，新卸任院長分享過去和未來，輕...

影／冷氣團發威！玉山17:20開始下雪 銀白雪景曝光

今、明天大陸冷氣團影響，加上白天水氣通過，3000公尺以上高山有降雪機率，中央氣象署今指出，今下午5時20分起，玉山氣象...

年末聚餐吃到怕！中醫授三招去油膩 改善腸胃不適

歲末年終，各種聚餐不斷，從尾牙吃到春酒，以及豐盛的年菜，高油、高鹽、高熱量飲食易造成身體負擔。中醫師曾雴瑜表示，當飲食無...

兒子爬101、她爬酋長岩！霍諾德的73歲母親：人生沒有太晚開始這回事

1月25日，極限攀岩家Alex Honnold再次震撼世界，用短短的91分鐘成功征服台北101。當全世界都在驚嘆Alex的膽識與技術，你可能不知道，他永不言敗的「攻頂基因」，源自他的母親

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。