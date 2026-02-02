聽新聞
0:00 / 0:00

新聞分析／延伸宜屏 別重演昂貴錯誤

聯合報／ 本報記者邱瓊玉

近期高鐵東延宜蘭、南延屏東兩案爭議四起，效益與必要性成了外界焦點。其實只要回頭檢視高鐵現行十二個站點的營運狀況，答案已不言而喻。

高鐵屬於長距離、時間敏感型運輸，其核心價值在於縮短城市間旅行時間，而非充當地方型通勤工具。當初增設苗栗、彰化雲林，純粹回應地方要求的政策選擇，在政治壓力下拍板設站，表面上兼顧區域均衡，實際卻未能回歸運輸專業與市場需求。

尤其這三站多位於都市邊陲，缺乏完善的大眾運輸銜接與產業、人口支撐，旅客到站後仍必須仰賴私人運具，導致民眾搭乘意願低落。

更關鍵的是，這三站的空間配置本身就存在致命缺陷，其中苗栗站與新竹站距離過近，彰化站則夾在台中站與雲林站之間，站距過短導致明顯的排擠效益。旅客在班次密集度、轉乘便利性與時間成本的考量下，自然流向新竹或台中等核心站點，使新增站不僅無法創造新需求，反而因為配合停站，拉長行車時間，形成「多一站、少效率」的反效果，不僅未帶動地方發展，更拖累整體高鐵系統效率。

這樣的慘痛經驗，本應成為後續交通建設的前車之鑑。然而，近年民進黨政府仍再度端出「區域平衡」、「交通正義」大旗，積極推動高鐵東延、南延計畫，對於實際旅運需求、財務營收、交通配套，卻始終未能提出足以說服社會的完整評估，若持續「為設站而設站」，恐怕只是複製更多高成本、低效益的站點，讓全民長期埋單。

若政府真心希望高鐵永續經營，就不該再以「區域平衡」之名，行政治討好之實，交通建設需要的是專業判斷，而不是一再重演的昂貴錯誤，當前更迫切的課題，不是不斷拉長高鐵路線，而是如何提升既有站點的接駁效率、優化班次調度，並與台鐵、捷運清楚分工，讓整體運輸路網發揮最大效益。

高鐵 雲林 彰化 苗栗縣

延伸閱讀

高鐵寧靜車廂上路近5個月「2人遭拒載」 取消乖乖點心改1小物安撫孩童

遭指反對高鐵延伸宜蘭沒依據 張景森要陳世凱當他臉友「隨時可拜訪」

高鐵2.0啟動 運量攀升夜間維修成幕後關鍵力量

高鐵營收年增14.6億創新高 運量成長促擬追加8列新車

相關新聞

失智2新藥年破百萬元健保暫不給付 專家：未來治療恐受限經濟條件

台灣今年邁入超高齡社會，衛福部「全國社區失智症流行病學調查」發現，目前65歲以上失智人口為35萬人，盛行率近8%，且年齡...

明天北東濕冷「低溫僅13度」 周末另波冷空氣來襲

明天持續受到大陸冷氣團影響，北台灣低溫下探13度，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今、明2天受到冷氣團影響，3000公尺以上...

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

成大醫院雲林分院新卸任院長今天交接，由成大醫院長李經維監交，新任院長由原任副院長何宗憲升任，新卸任院長分享過去和未來，輕...

影／冷氣團發威！玉山17:20開始下雪 銀白雪景曝光

今、明天大陸冷氣團影響，加上白天水氣通過，3000公尺以上高山有降雪機率，中央氣象署今指出，今下午5時20分起，玉山氣象...

年末聚餐吃到怕！中醫授三招去油膩 改善腸胃不適

歲末年終，各種聚餐不斷，從尾牙吃到春酒，以及豐盛的年菜，高油、高鹽、高熱量飲食易造成身體負擔。中醫師曾雴瑜表示，當飲食無...

兒子爬101、她爬酋長岩！霍諾德的73歲母親：人生沒有太晚開始這回事

1月25日，極限攀岩家Alex Honnold再次震撼世界，用短短的91分鐘成功征服台北101。當全世界都在驚嘆Alex的膽識與技術，你可能不知道，他永不言敗的「攻頂基因」，源自他的母親

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。