新聞分析／延伸宜屏 別重演昂貴錯誤

近期高鐵東延宜蘭、南延屏東兩案爭議四起，效益與必要性成了外界焦點。其實只要回頭檢視高鐵現行十二個站點的營運狀況，答案已不言而喻。

高鐵屬於長距離、時間敏感型運輸，其核心價值在於縮短城市間旅行時間，而非充當地方型通勤工具。當初增設苗栗、彰化、雲林，純粹回應地方要求的政策選擇，在政治壓力下拍板設站，表面上兼顧區域均衡，實際卻未能回歸運輸專業與市場需求。

尤其這三站多位於都市邊陲，缺乏完善的大眾運輸銜接與產業、人口支撐，旅客到站後仍必須仰賴私人運具，導致民眾搭乘意願低落。

更關鍵的是，這三站的空間配置本身就存在致命缺陷，其中苗栗站與新竹站距離過近，彰化站則夾在台中站與雲林站之間，站距過短導致明顯的排擠效益。旅客在班次密集度、轉乘便利性與時間成本的考量下，自然流向新竹或台中等核心站點，使新增站不僅無法創造新需求，反而因為配合停站，拉長行車時間，形成「多一站、少效率」的反效果，不僅未帶動地方發展，更拖累整體高鐵系統效率。

這樣的慘痛經驗，本應成為後續交通建設的前車之鑑。然而，近年民進黨政府仍再度端出「區域平衡」、「交通正義」大旗，積極推動高鐵東延、南延計畫，對於實際旅運需求、財務營收、交通配套，卻始終未能提出足以說服社會的完整評估，若持續「為設站而設站」，恐怕只是複製更多高成本、低效益的站點，讓全民長期埋單。

若政府真心希望高鐵永續經營，就不該再以「區域平衡」之名，行政治討好之實，交通建設需要的是專業判斷，而不是一再重演的昂貴錯誤，當前更迫切的課題，不是不斷拉長高鐵路線，而是如何提升既有站點的接駁效率、優化班次調度，並與台鐵、捷運清楚分工，讓整體運輸路網發揮最大效益。