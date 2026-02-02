苗栗、彰化、雲林班次少 乘客：趕時間寧跨縣市搭高鐵

台灣高鐵車站，彰化、雲林和苗栗站是旅客量最少的三個站，三地民眾都把矛頭指向班次少。彰化田中鎮長蕭淑芬說，一小時才一班次，導致南彰化不少人不在田中鎮搭高鐵，趕時間的南彰人若要到北部，情願到台中烏日站搭車。

蕭淑芬說，高鐵彰化站照理可吸引到南投縣水里、集集等地民眾來搭，開車走台七六線快速道到彰化高鐵站更快，就連雲林縣林內民眾也會到彰化高鐵搭車，但班次少會影響大家的選擇，所以他們不斷反映應增加高鐵彰化站班次。

彰化高鐵站目前還沒和台鐵共構，接駁只能靠公車，也較不便，蕭淑芬說，要等到連接彰化高鐵站的台鐵田中支線完成，對提升乘客率才有幫助。

苗栗地方人士指出，苗栗北漂工作就學人口多，「其實苗栗站搭乘人數不會少。」立委邱鎮軍經常搭高鐵往返台北、苗栗，分析載客率較低原因，可能是班次較少；頭份、竹南人口可能選擇到新竹站。

雲林旅外人口全國最多，雲林站尖、離峰差異大，立委劉建國和張嘉郡等人近年來不斷要求增班。

斗六李姓市民說，是否搭高鐵，要看路程遠近或北上南下而定，從斗六到虎尾高鐵站約須半小時以上，若路程較遠或趕時間，像去高雄、台南或台北，高鐵當然是優先考慮，目前高鐵約一小時才一班，若能增加到半小時一班，搭乘率應會提高。