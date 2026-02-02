高鐵營運黑洞 學者：苗栗、彰化、雲林班次太少 惡性循環

高鐵苗栗、彰化、雲林等三站，在中央與地方政府強烈要求下增設，如今卻營運不佳，搭乘人數墊底。專家指出，地處偏遠、班次過少成旅運量低的主因，甚至讓「高鐵變慢鐵」，建議未來新車上線後，先增加這三站的停靠班次。

消基會交通組召集人李克聰指出，苗栗、彰化、雲林站旅運量低，主要是因地處偏遠、班次過少這兩個原因。如果要停靠這三站，該列次就需站站停靠，反讓高鐵快捷效益降低，甚至讓「高鐵變慢鐵」，惡性循環，更凸顯這三站是為了營運而營運。

李克聰說，這三站旅運量低、營收較少，高鐵公司為減少成本採每小時一班次方式營運，但這種方式反而降低民眾搭乘意願，因錯過一班就要再等一小時，搭乘不便、地處偏遠，民眾多會選擇較近的站點或改搭台鐵、客運。

李克聰表示，當初政府以促進地方產業發展、區域繁榮而新增苗栗、彰化、雲林站點，如今卻成高鐵公司營運壓力來源，而高鐵目前的營運做法也不利吸引民眾前往搭乘。

高鐵新購Ｎ七○○ＳＴ列車明年八月上線服務，二○二八年底十二組新車全數上線，李克聰建議，新車陸續引進後，高鐵應增開這三站班次或採跳蛙式停靠，讓民眾停等時間縮短、增加搭乘意願，這三站周邊產業或土地開發也才有發展空間。

台北大學前瞻運輸研究中心主任張學孔則認為，不該從單一車站旅運量及營收來評論其存廢，政府應從國土計畫和永續發展思考，不管是西部走廊新增的車站，還是目前討論要延伸的宜蘭、屏東站，都是為了銜接、完成環島高鐵計畫，因此都有其重大意義。