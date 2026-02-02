快訊

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵營運黑洞 學者：苗栗、彰化、雲林班次太少 惡性循環

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

高鐵苗栗、彰化雲林等三站，在中央與地方政府強烈要求下增設，如今卻營運不佳，搭乘人數墊底。專家指出，地處偏遠、班次過少成旅運量低的主因，甚至讓「高鐵變慢鐵」，建議未來新車上線後，先增加這三站的停靠班次。

消基會交通組召集人李克聰指出，苗栗、彰化、雲林站旅運量低，主要是因地處偏遠、班次過少這兩個原因。如果要停靠這三站，該列次就需站站停靠，反讓高鐵快捷效益降低，甚至讓「高鐵變慢鐵」，惡性循環，更凸顯這三站是為了營運而營運。

李克聰說，這三站旅運量低、營收較少，高鐵公司為減少成本採每小時一班次方式營運，但這種方式反而降低民眾搭乘意願，因錯過一班就要再等一小時，搭乘不便、地處偏遠，民眾多會選擇較近的站點或改搭台鐵、客運。

李克聰表示，當初政府以促進地方產業發展、區域繁榮而新增苗栗、彰化、雲林站點，如今卻成高鐵公司營運壓力來源，而高鐵目前的營運做法也不利吸引民眾前往搭乘。

高鐵新購Ｎ七○○ＳＴ列車明年八月上線服務，二○二八年底十二組新車全數上線，李克聰建議，新車陸續引進後，高鐵應增開這三站班次或採跳蛙式停靠，讓民眾停等時間縮短、增加搭乘意願，這三站周邊產業或土地開發也才有發展空間。

台北大學前瞻運輸研究中心主任張學孔則認為，不該從單一車站旅運量及營收來評論其存廢，政府應從國土計畫和永續發展思考，不管是西部走廊新增的車站，還是目前討論要延伸的宜蘭、屏東站，都是為了銜接、完成環島高鐵計畫，因此都有其重大意義。

高鐵 雲林 彰化 苗栗市

延伸閱讀

高鐵寧靜車廂上路近5個月「2人遭拒載」 取消乖乖點心改1小物安撫孩童

國1彰化第2交流道有譜了！規畫在彰美路附近、預估2035年完工

高鐵2.0啟動 運量攀升夜間維修成幕後關鍵力量

高鐵營收年增14.6億創新高 運量成長促擬追加8列新車

相關新聞

失智2新藥年破百萬元健保暫不給付 專家：未來治療恐受限經濟條件

台灣今年邁入超高齡社會，衛福部「全國社區失智症流行病學調查」發現，目前65歲以上失智人口為35萬人，盛行率近8%，且年齡...

明天北東濕冷「低溫僅13度」 周末另波冷空氣來襲

明天持續受到大陸冷氣團影響，北台灣低溫下探13度，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今、明2天受到冷氣團影響，3000公尺以上...

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

成大醫院雲林分院新卸任院長今天交接，由成大醫院長李經維監交，新任院長由原任副院長何宗憲升任，新卸任院長分享過去和未來，輕...

影／冷氣團發威！玉山17:20開始下雪 銀白雪景曝光

今、明天大陸冷氣團影響，加上白天水氣通過，3000公尺以上高山有降雪機率，中央氣象署今指出，今下午5時20分起，玉山氣象...

年末聚餐吃到怕！中醫授三招去油膩 改善腸胃不適

歲末年終，各種聚餐不斷，從尾牙吃到春酒，以及豐盛的年菜，高油、高鹽、高熱量飲食易造成身體負擔。中醫師曾雴瑜表示，當飲食無...

兒子爬101、她爬酋長岩！霍諾德的73歲母親：人生沒有太晚開始這回事

1月25日，極限攀岩家Alex Honnold再次震撼世界，用短短的91分鐘成功征服台北101。當全世界都在驚嘆Alex的膽識與技術，你可能不知道，他永不言敗的「攻頂基因」，源自他的母親

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。