埃及法老登台 台新新光金促成

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台新新光金控首席贊助「埃及之王：法老」特展，日前在奇美博物館舉辦貴賓之夜，台新新光金控總經理林維俊（右二）、奇美博物館館長許家彰（右三）、台新銀文化藝術基金會董事長鄭家鐘（左二）合影。圖／台新新光金控提供
橫跨三千多年歷史的古埃及文明，在台灣與民眾見面。由奇美博物館與英國大英博物館合作策畫的「埃及之王：法老」特展，即日起至明年一月十日於奇美博物館展出，展覽由台新新光金控擔任首席贊助，以具體行動支持將世界級文明瑰寶帶進台灣，讓民眾可以近距離探索法老王權、信仰與藝術成就，感受古文明跨越時空的智慧與魅力。台新新光金控也在一月卅日邀請貴賓參加在奇美博物館舉辦專屬的貴賓之夜，搶先一睹古埃及文明的神祕風采。

「埃及之王：法老」特展集結來自大英博物館的重要館藏，內容涵蓋王權象徵、宗教信仰、藝術工藝與日常生活等多元面向，完整呈現古埃及人對生命、宇宙與永恆的深刻思考。

台新新光金控總經理林維俊表示，古埃及文明是人類歷史極具代表性的文明之一，此次特展，透過世界級文物，讓台灣民眾得以深入理解古埃及人對宇宙、生命與永續的思考，更能近距離感受世界文明的精華。

林維俊說，台新新光金控長期以「認真．創新．永續」的精神，積極善盡企業社會責任，秉持回饋社會的初衷，持續投入文化藝術、教育與社會永續的推動。本次不僅是對國際級藝文展覽的參與，更是對文化保存、跨文明交流與世代傳承的實踐。台新新光金控期盼透過與奇美博物館攜手合作，讓文化走入民眾生活，為台灣社會累積更深厚的文化底蘊。

